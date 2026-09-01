في الإمارات.. استقرار أسعار الذهب والفضة مع بداية سبتمبر



استقرت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع بداية شهر سبتمبر، وسط تحركات محدودة للأسعار، وبقي الذهب قرب أدنى مستوياته في نحو أسبوعين، فيما ظلت الفضة دون مستوى 8 دراهم للغرام.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 533.50 درهماً، بارتفاع طفيف قدره 50 فلساً مقارنة بتعاملات أمس، فيما بلغ عيار 22 نحو 494 درهماً، وعيار 21 نحو 473.75 درهماً، وعيار 18 نحو 406 دراهم. كما سجل سعر غرام الفضة 7.90 دراهم، فيما بلغت الأونصة نحو 245.67 درهماً.

الذهب:

عيار 24: 533.50 درهماً

عيار 22: 494.00 درهماً

عيار 21: 473.75 درهماً

عيار 18: 406.00 دراهم

الفضة:

الغرام: 7.90 دراهم

الأونصة: 245.67 درهماً

الكيلوغرام: 7898.47 درهماً