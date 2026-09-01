بيع فيلا فاخرة بـ 260 مليون درهم في نخلة جميرا



شهدت السوق العقارية في دبي صفقة لافتة في مستهل تعاملات اليوم، تمثلت في بيع فيلا فاخرة بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 260 مليون درهم، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأظهرت البيانات أن الفيلا الجاهزة تقع ضمن مشروع «أيومي» فائق الفخامة في نخلة جميرا ضمن مشروع «أيومي»، وتضم 6 غرف نوم، فيما بلغت مساحة الأرض نحو 2466.7 متراً مربعاً، بما يعادل نحو 26.55 ألف قدم مربعة نحو 9.792 درهماً للقدم المربعة الواحدة.

وفي صفقة أخرى، سجلت الدائرة رهناً على فيلا جاهزة أيضاً بالمشروع نفسه بقيمة 130 مليون درهم، في مؤشر على استمرار تسجيل عمليات تمويل كبيرة على الأصول السكنية الفاخرة في المنطقة.

وبلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي نحو 1.2 مليار درهم في مستهل تعاملات اليوم، من خلال 339 صفقة، في استمرار للنشاط الذي تشهده السوق مع بداية سبتمبر.

وتواصل نخلة جميرا تسجيل حضور قوي في سوق العقارات فائقة الفخامة في دبي، مع استقطابها صفقات بمئات الملايين من الدراهم، مدفوعة بمحدودية المعروض من الفلل والمنازل الشاطئية ذات المواقع المتميزة.