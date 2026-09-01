45 % تراجعاً بأسعار تذاكر السفر إلى دبي خلال أسبوع

بدأت أسعار تذاكر السفر في العودة تدريجياً إلى مستوياتها الطبيعية على الرحلات القادمة إلى دبي، مع انحسار ذروة موسم السفر في نهاية الإجازات الصيفية وبدء العام الدراسي.

وأظهر رصد أجرته «البيان» لأسعار تذاكر السفر من عدد من الوجهات الإقليمية والدولية إلى دبي انخفاضاً بمتوسط يصل إلى 45% مع نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر، مقارنة بذروة الأسعار المسجلة في الأيام الأخيرة من أغسطس، التي مثلت ذروة موسم انتهاء الإجازات والاستعداد للعودة إلى المدارس.

وأظهر رصد «البيان» لأسعار التذاكر عبر مجموعة المواقع الإلكترونية لشركات الطيران ومنصات حجوزات السفر، تفاوتاً ملحوظاً بين أسعار الرحلات إلى دبي خلال ذروة موسم العودة وبعد انحسارها.

حيث تم مقارنة أسعار الرحلات المتاحة في الأيام الأخيرة من أغسطس الجاري، الذي يشهد ذروة عودة المسافرين إلى الدولة مع انتهاء الإجازات الصيفية، بالأسعار المعروضة للرحلات بعد نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر، للوقوف على حجم الفارق السعري مع عودة حركة السفر تدريجياً إلى مستوياتها الاعتيادية.

وعلى سبيل المثال، سجلت الرحلات من عمّان إلى دبي أحد أكبر الفوارق السعرية، إذ انخفضت الأسعار من نحو 1800 درهم في ذروة العودة إلى نحو 650 درهماً بعد أسبوع، بفارق يصل إلى 1150 درهماً، أو ما يقارب 64%.

كما تراجعت أسعار الرحلات من بيروت إلى دبي من نحو 2060 درهماً إلى 600 درهم، بفارق كبير بلغ 1460 درهماً، وهو الأعلى بين الوجهات التي شملها الرصد، فيما انخفضت أسعار الرحلات من القاهرة من نحو 1200 درهم إلى 760 درهماً.

وفي الرحلات القادمة من إسطنبول، هبطت الأسعار من نحو 1100 درهم إلى 450 درهماً، بفارق يبلغ 650 درهماً، بينما تراجعت من مومباي من نحو 1300 درهم إلى 870 درهماً.

أما الرحلات من لندن إلى دبي، فقد أظهرت أقل فارق سعري نسبياً بين الوجهات محل الرصد، إذ تراجعت الأسعار من نحو 1760 درهماً خلال ذروة العودة إلى 1600 درهم بعد أسبوع، وهو ما يعكس استمرار الطلب على الخطوط الطويلة.

وتأتي هذه المستويات السعرية الجديدة في وقت تقترب فيه حركة السفر من نهاية ذروة الصيف، إذ تتجه شركات الطيران إلى تعديل الأسعار وفق مستويات الطلب المتغيرة ومعدلات الحجز المتاحة.

كما أن انتهاء الإجازات وعودة المدارس يدفعان جزءاً كبيراً من المسافرين إلى العودة خلال فترة زمنية محددة، ما يرفع الطلب على المقاعد المتاحة ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار، قبل أن تبدأ بالانخفاض تدريجياً مع تراجع الضغط على الرحلات.

وتبرز هذه الفوارق السعرية أيضاً طبيعة التسعير الديناميكي في قطاع الطيران، حيث لا ترتبط الأسعار بالمسافة وحدها، بل تتأثر بصورة مباشرة بحجم الطلب وتوقيت السفر والطاقة الاستيعابية المتاحة على كل خط.

وتتيح مواقع الحجز الرسمية لشركات الطيران، ومنها طيران الإمارات وفلاي دبي، للمسافرين متابعة الأسعار واختيار مواعيد سفر بديلة، ما يجعل المقارنة بين الأيام المحيطة بفترات الذروة عاملاً مهماً في خفض كلفة الرحلة.