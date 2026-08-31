بيع «إعمار سكوير 3» لمستثمر أجنبي بـ 725 مليون درهم

كشف عبدالله العجاجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«دريفن بروبرتيز»، عن بيع مبنى «إعمار سكوير 3» في منطقة وسط مدينة دبي «داون تاون دبي» لمستثمر أجنبي بقيمة 725 مليون درهم، في أغلى صفقة عقارية تسجلها المنطقة منذ بداية العام الجاري.

وقال العجاجي في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن جزءاً من قيمة الصفقة جرى تمويله مصرفياً بنحو 471 مليون درهم، بما يعادل نحو 65% من إجمالي قيمة الاستحواذ، مؤكداً أن الصفقة تعكس قوة الطلب على الأصول العقارية التجارية عالية الجودة من الفئة Grade A في دبي.

وكانت «دريفن بروبرتيز» قد استحوذت على «إعمار سكوير 3» في عام 2024 مقابل 505 ملايين درهم، قبل أن تبيعه حالياً مقابل 725 مليون درهم، بزيادة في قيمة الأصل تبلغ 220 مليون درهم، أو نحو 43.6% خلال أقل من عامين.

وأكد العجاجي أن الشركة حققت ربحاً من الاستثمار، مشيراً إلى أن ارتفاع قيمة المبنى جاء مدفوعاً بالطلب الكبير على العقارات التجارية عالية الجودة في دبي، في ظل محدودية المعروض من المباني المكتبية من الفئة الأولى في المواقع الرئيسية.

ويتكون مجمع «إعمار سكوير» من 6 مبانٍ تجارية في قلب وسط مدينة دبي، فيما يتكون «إعمار سكوير 3» من 8 طوابق، وتبلغ مساحته نحو 379 ألف قدم مربعة، ما يضع قيمة صفقة البيع الأخيرة عند نحو 1,914 درهماً للقدم المربعة.

وتبرز الصفقة استمرار جاذبية الأصول التجارية الكبيرة أمام المستثمرين الأجانب، خصوصاً المباني ذات الجودة المؤسسية والمواقع المتميزة، بالتزامن مع الطلب القوي الذي يشهده سوق المكاتب في دبي.