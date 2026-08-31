"حلول الشحن" التابعة لـ" دبي العالمية" تطلق اسم «دي بي ورلد لندن» على أولى سفنها العاملة بالوقود المزدوج والميثانول

أطلقت «حلول الشحن»، التابعة لقطاع الخدمات البحرية في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، اسم «دي بي ورلد لندن» على سفينتها الجديدة العاملة بالوقود المزدوج والميثانول، خلال حفل أقيم في مدينة أورهوس بالدنمارك، في إنجاز جديد ضمن استثمارات المجموعة في بناء سلاسل توريد أكثر ترابطاً ومرونة وأقل انبعاثاً للكربون.

وتشكّل أورهوس بتاريخها العريق المرتبط بالتجارة والبحر وانفتاحها على العالم موقعاً مثالياً لتدشين السفينة الجديدة، فلطالما أدت المدينة دوراً في ربط الشركات والمجتمعات في الدنمارك بالأسواق حول العالم. وجمع حفل إطلاق «دي بي ورلد لندن» مسؤولين تنفيذيين ومتعاملين وشركاء وموظفين، إلى جانب قبطان السفينة وطاقمها وعمدة أورهوس وراعية تسمية السفينة، للاحتفاء بأحد التقاليد البحرية العريقة في المدينة التي انطلقت منها مسيرة «حلول الشحن».

وتأسست أعمال «حلول الشحن» التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية في أورهوس عام 1977 تحت اسم «يونيفيدر»، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح مشغلاً رائداً لخدمات سفن التغذية والشحن البحري قصير المدى لخدمة المتعاملين في أوروبا وخارجها. وتشكل اليوم جزءاً من المحفظة المتكاملة للخدمات البحرية التابعة لـلمجموعة. ويجسد إطلاق اسم «دي بي ورلد لندن» في المدينة التي شهدت انطلاقة أعمال الشركة على إرثها العريق واستثماراتها المتواصلة في تحديث أسطولها.

وقال مارتن غارد كريستيانسن، الرئيس التنفيذي لـ«حلول الشحن» في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: "إنها لحظة فخر لفريقنا في «حلول الشحن». فمن أورهوس بدأت قصتنا، ولا تزال المدينة جزءاً أساسياً من هويتنا. وتقوم ثقافتنا على البقاء قريبين من متعاملينا، والوفاء بالتزاماتنا، والحفاظ على الهدوء في الأسواق المتقلبة، وإيجاد حلول عملية مع تغير الظروف. وتجسد هذه السفينة العاملة بالوقود المزدوج إرثنا العريق، والمستقبل المشرق الذي نعمل على بنائه".

وقال غانيش راج، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، الخدمات البحرية، مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: "ستتحدد ملامح مستقبل التجارة البحرية بمدى المرونة والترابط وتوفير حلول نقل أكثر استدامة. وتمثل هذه السفينة العاملة بالوقود المزدوج والميثانول مثالاً ملموساً على استثمارات «دي بي ورلد» في الابتكار العملي، لتزويد متعاملينا بحلول شحن أكثر موثوقية ومرونة وأقل انبعاثاً. كما تعزز السفينة شبكتنا المتكاملة، وترسخ قدرتنا على تقديم حلول مرنة لسلاسل التوريد عبر الموانئ والمحطات والخدمات البحرية والخدمات اللوجستية البرية وخدمات شحن البضائع، مع مواصلة دورنا في الحفاظ على تدفق حركة التجارة العالمية".

وتُعد «دي بي ورلد لندن» سفينة حاويات بسعة 1,250 حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بُنيت في الصين وتم تسليمها في أبريل 2026. وتعود ملكيتها إلى شركة «إلبدايخ ريدراي» الألمانية، فيما تتولى «حلول الشحن» التابعة لـ«دي بي ورلد» تشغيلها. وترفع السفينة علم البرتغال، وستعمل على خط شمال أوروبا.

ويبلغ طول السفينة 148 متراً، وهي مجهزة بمحرك رئيسي حديث من خمس أسطوانات، مع تقنية إعادة تدوير غازات العادم، بما يسهم في خفض الانبعاثات ودعم الامتثال للمعايير البيئية الدولية. وأتمت السفينة أول عملية تزوّد بالوقود في روتردام بتاريخ 25 يونيو 2026، بالتعاون مع «يونيبارج» بصفتها شريك تزويد السفينة بالوقود، فيما تولت «ميثانيكس» توريد الميثانول.

ويأتي إطلاق اسم «دي بي ورلد لندن» عقب انضمام سفينة «دي بي ورلد إندوس» مؤخراً إلى أسطول الشحن الساحلي التابع للمجموعة في الهند، ما يعكس مواصلة مجموعة موانئ دبي العالمية الاستثمار في تطوير أسطولها عبر الممرات التجارية الرئيسية.