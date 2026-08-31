في رسالة نصية للموظفين .. أحمد بن سعيد: الالتزام بالعمل الجماعي يعكس تميز مطارات دبي



أعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عن شكره وتقديره لموظفي وعاملي مطارات دبي، مشيداً بالجهود التي بذلوها خلال فترة التحديات الإقليمية الأخيرة.

وقال سموه في رسالة نصية وصلت إلى هواتف الموظفين: «أتوجه إليكم بجزيل الشكرعلى تفانيكم الاستثنائي وعزيمتكم الراسخة خلال التحديات الإقليمية الأخيرة». وأضاف: «إن الالتزام الصادق وروح العمل الجماعي التي أظهرتموها تعكس جوهر التميز الذي تتسم به مطارات دبي، وتجعلنا جميعاً فخورين بكم».

وتأتي رسالة سموه تقديراً للدور الذي اضطلعت به فرق العمل في مطارات دبي خلال الفترة الماضية، وما أظهرته من تعاون والتزام في التعامل مع المستجدات والتحديات الإقليمية.