الإمارات.. الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين والفضة دون 8 دراهم



تراجعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع بداية تداولات الأسبوع، بالتزامن مع ضغوط على أسعار المعدنين عالمياً، وسط تحركات الدولار وتغير توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، ليتراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوعين.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 533 درهماً، فيما بلغ عيار 22 نحو 493.75 درهماً، وعيار 21 نحو 473.25 درهماً، وعيار 18 نحو 405.75 دراهم. وفي المقابل، انخفض سعر غرام الفضة إلى 7.87 دراهم، ليعود دون مستوى 8 دراهم، فيما سجلت الأونصة نحو 244.71 درهماً.

الذهب:

عيار 24: 533.00 درهماً

عيار 22: 493.75 درهماً

عيار 21: 473.25 درهماً

عيار 18: 405.75 دراهم

الفضة:

الغرام: 7.87 دراهم

الأونصة: 244.71 درهماً

الكيلوغرام: 7867.60 درهماً