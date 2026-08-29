220 ألف مسافر يومياً عبر مطار دبي مع انتهاء الإجازات

تواصلت حركة السفر النشطة إلى دبي خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع انتهاء الإجازات الصيفية، والاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد، حيث تشهد الرحلات القادمة إلى الإمارة معدلات مرتفعة مع عودة المواطنين والمقيمين من وجهاتهم الصيفية المختلفة.

وشهد مطار دبي الدولي حالة من النشاط الاستثنائي تزامناً مع آخر عطلة أسبوعية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في الدولة، وسط ارتفاع الطلب على الرحلات المتجهة إلى الإمارة وامتلاء عدد من الرحلات القادمة، خصوصاً من الوجهات التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال موسم العطلات الصيفية.

ووفق تقديرات، تجاوز متوسط الحركة اليومية عبر المطار 220 ألف مسافر خلال فترة ذروة العودة الحالية، مع استمرار تدفق المسافرين العائدين من إجازاتهم.

وتعكس الحركة الحالية واحدة من موجات الذروة في موسم السفر الصيفي، بعد أسابيع سجلت خلالها المطارات وشركات الطيران نشاطاً مكثفاً في حركة المغادرين والقادمين.

ويترقب أن تبدأ وتيرة السفر بالعودة تدريجياً إلى مستوياتها الاعتيادية خلال الأيام المقبلة، مع انتهاء موسم الإجازات وبدء العام الدراسي الجديد.