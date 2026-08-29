أنباء عن محادثات شراء «مجموعة الفطيم» لوكالة «هيونداي» من «الماجد للسيارات»

علمت «البيان» وجود مباحثات بين «الماجد للسيارات» و«مجموعة الفطيم» تتعلق بشراء الأخيرة وكالة «هيونداي» من «الماجد للسيارات»، لكن المباحثات لم تصل المرحلة النهائية. وذكرت مصادر أن الجانبين يبحثان الشروط النهائية لإتمام الاتفاق.

وتوجهت «البيان» إلى «مجموعة الفطيم» للحصول على تعليق بشأن الصفقة، حيث أفادوا : «نواصل تعزيز حضورنا في قطاع التنقل عبر استكشاف فرص جديدة تدعم النمو المستدام لأعمالها في مختلف الأسواق».

وأضافت: «وبصفتها شريكاً رائداً لمجموعة متنوعة من العلامات التجارية، تواصل الفطيم توسيع نطاق حلول التنقل التي تقدمها لعملائها وتطويها بما يواكب احتياجاتهم المتغيرة.

وفي الوقت ذاته، تؤكد المجموعة أنها لا تعلق على التكهنات المتداولة في السوق أو المناقشات التجارية المحتملة».