«موانئ دبي العالمية» تدعم اقتصاد بيرو بـ 23.6 مليار دولار سنوياً

فضلاً عن توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في مختلف أنحاء البلاد.
ومنذ بدء عملياتها في عام 2006، استثمرت الشركة نحو مليار دولار في توسعة البنية التحتية للميناء وتحديث المعدات وإدخال تقنيات متقدمة، ما أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية ورفع الإنتاجية وتعزيز مكانة كالاو كإحدى أبرز محطات الحاويات في أمريكا الجنوبية.
وتتعامل محطة «دي بي ورلد» حالياً مع نحو 60 % من إجمالي الحاويات في بيرو، ما يجعلها البوابة الرئيسية للتجارة الدولية في البلاد، ويربط الشركات والمنتجين البيروفيين بشبكات الشحن والأسواق العالمية.
وشهدت المحطة في 2024 استكمال توسعة بقيمة 400 مليون دولار، تضمنت افتتاح رصيف الذكرى المئوية الثانية (Bicentennial Pier)، لترتفع الطاقة السنوية إلى 2.7 مليون، مع قدرة أكبر على استقبال السفن الكبيرة وتحسين كفاءة العمليات وموثوقيتها.
وقال كارلوس ميرينو، الرئيس التنفيذي لدي بي ورلد في كولومبيا والإكوادور وبيرو، إن الشركة عملت على مدى 20 عاماً بالتعاون مع العملاء والموظفين والشركاء الحكوميين ومجتمع الخدمات اللوجستية لتعزيز ارتباط بيرو بالتجارة العالمية.