«موانئ دبي العالمية» تدعم اقتصاد بيرو بـ 23.6 مليار دولار سنوياً

رسّخت موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» حضورها في قطاع الموانئ والتجارة في بيرو، خلال مسيرة امتدت 20 عاماً منذ انطلاق عملياتها في ميناء كالاو، أسهمت خلالها في تعزيز حركة التجارة ودعم الاقتصاد الوطني، فيما تواصل عمليات الشركة اليوم دعم النشاط الاقتصادي بنحو 23.6 مليار دولار سنوياً.

فضلاً عن توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في مختلف أنحاء البلاد.

ومنذ بدء عملياتها في عام 2006، استثمرت الشركة نحو مليار دولار في توسعة البنية التحتية للميناء وتحديث المعدات وإدخال تقنيات متقدمة، ما أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية ورفع الإنتاجية وتعزيز مكانة كالاو كإحدى أبرز محطات الحاويات في أمريكا الجنوبية.

وخلال العقدين الماضيين، تعاملت «دي بي ورلد» مع أكثر من 22 مليون حاوية نمطية عبر محطة كالاو وفي 2025، تجاوزت المحطة للمرة الأولى حاجز 2 مليون حاوية نمطية خلال عام واحد، وهو حجم كان يعادل قبل نحو عقد إجمالي المناولة السنوية لجميع موانئ بيرو مجتمعة.

وتتعامل محطة «دي بي ورلد» حالياً مع نحو 60 % من إجمالي الحاويات في بيرو، ما يجعلها البوابة الرئيسية للتجارة الدولية في البلاد، ويربط الشركات والمنتجين البيروفيين بشبكات الشحن والأسواق العالمية.

وشهدت المحطة في 2024 استكمال توسعة بقيمة 400 مليون دولار، تضمنت افتتاح رصيف الذكرى المئوية الثانية (Bicentennial Pier)، لترتفع الطاقة السنوية إلى 2.7 مليون، مع قدرة أكبر على استقبال السفن الكبيرة وتحسين كفاءة العمليات وموثوقيتها.

وفي 2025 أصبحت محطة كالاو أول محطة على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية تتعامل مع أكثر من مليوني حاوية في عام واحد، في خطوة عززت موقعها كواحدة من أهم بوابات التجارة في المنطقة.

وقال كارلوس ميرينو، الرئيس التنفيذي لدي بي ورلد في كولومبيا والإكوادور وبيرو، إن الشركة عملت على مدى 20 عاماً بالتعاون مع العملاء والموظفين والشركاء الحكوميين ومجتمع الخدمات اللوجستية لتعزيز ارتباط بيرو بالتجارة العالمية.