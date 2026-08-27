«إير فرانس» تستأنف رحلاتها إلى دبي بعد توقف 6 أشهر



استأنفت شركة «إير فرانس» تشغيل رحلاتها الجوية بين باريس ودبي، اعتباراً من 26 أغسطس 2026، بعد توقف نحو 6 أشهر، بالتزامن مع تحسن ظروف التشغيل وعودة عدد من الناقلات الدولية إلى أسواق المنطقة.

وبحسب الشركة، أصبحت الرحلات بين مطار باريس شارل ديغول ومطار دبي الدولي متاحة بواقع 3 أسبوعيا،مع استمرار جدول التشغيل خلال الفترة المقبلة.

وتشغل «إير فرانس» الرحلة AF662 على خط باريس–دبي، فيما تعمل الرحلة AF655 في الاتجاه المعاكس من دبي إلى باريس، ضمن جدول الرحلات المباشرة بين المدينتين.

وتأتي عودة الناقلة الفرنسية إلى دبي بعد تعليق الخدمة خلال الأشهر الماضية، في ظل التطورات والقيود التي أثرت في حركة الطيران بالمنطقة.