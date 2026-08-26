في الإمارات.. الذهب والفضة يعودان للارتفاع



ارتفعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات الأربعاء، بعد تراجع طفيف في الجلسة السابقة، ليعود المعدنان إلى الارتفاع محلياً، مع بقاء الذهب قرب مستوياته المرتفعة التي سجلها خلال الأيام الماضية.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 بنحو 1.75 درهم مقارنة بتعاملات أمس، ليصل إلى 559.25 درهماً مقابل 557.50 درهماً، فيما صعد عيار 22 بمقدار 1.50 درهم إلى 517.75 درهماً مقابل 516.25 درهماً. كما سجل عيار 21 نحو 496.50 درهماً، وعيار 18 نحو 425.50 درهماً، فيما ارتفع سعر غرام الفضة إلى 8.16 دراهم، وسجلت الأونصة نحو 253.71 درهماً.

الذهب:

عيار 24: 559.25 درهماً

عيار 22: 517.75 درهماً

عيار 21: 496.50 درهماً

عيار 18: 425.50 درهماً

الفضة:

الغرام: 8.16 دراهم

الأونصة: 253.71 درهماً

الكيلوغرام: 8156.96 درهماً