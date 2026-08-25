تراجع طفيف لأسعار الذهب والفضة في الإمارات

دبي - عبادة إبراهيم

تراجعت أسعار الذهب والفضة بشكل طفيف في الإمارات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد المكاسب التي سجلها المعدنان خلال الأيام الماضية، والتي دفعت أسعار الذهب إلى مستويات مرتفعة، بالتزامن مع هدوء وتيرة الصعود في الأسواق العالمية.

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 بنحو درهمين مقارنة بتعاملات أمس، ليصل إلى 557.50 درهماً مقابل 559.50 درهماً، فيما تراجع عيار 22 بمقدار 1.75 درهم إلى 516.25 درهماً مقابل 518 درهماً. كما انخفض عيار 21 بنحو 1.75 درهم إلى 495 درهماً، وعيار 18 بمقدار 1.50 درهم إلى 424.25 درهماً، فيما سجل سعر غرام الفضة 8.07 دراهم، والأونصة نحو 250.93 درهماً.

الذهب:

عيار 24: 557.50 درهماًu2028

عيار 22: 516.25 درهماًu2028

عيار 21: 495.00 درهماًu2028

عيار 18: 424.25 درهماً

الفضة:

الغرام: 8.07 دراهم

الأونصة: 250.93 درهماً

الكيلوغرام: 8067.58 درهماً