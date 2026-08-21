مطار آل مكتوم يجهز أكبر شبكة نقل آلي في مطارات العالم

يمضي مطار آل مكتوم الدولي في تعزيز بنيته التحتية ليصبح أحد أكبر مراكز الطيران العالمية، عبر تجهيز شبكة نقل آلي تمتد لنحو 50 كيلومتراً وتربط 9 محطات باستخدام 165 مركبة، على أن يكتمل تنفيذها في ديسمبر 2031.

وستشكل الشبكة العمود الفقري لحركة المسافرين داخل المرحلة الأولى من المطار، بما يواكب توسعه المستقبلي ويسرّع التنقل بين مرافقه ومحطاته. ووصفت «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة» المشروع بأنه سيكون أكبر نظام نقل آلي داخل مطار على مستوى العالم.

وأعلنت «ميتسوبيشي» أنها ستقود التحالف المنفذ للمشروع، بالتعاون مع شركتها التابعة في دبي «إم إتش آي لخدمات هندسة التنقل» وشركة «لارسن آند توبرو»، وستتولى توريد المركبات وأنظمة الإشارات ودمج مكونات الشبكة واختبارها.

ووفق نشرة «لارسن آند توبرو»، تشمل أعمالها إنشاء المسارات ومحطات كهرباء الجر وشبكات توزيع الطاقة، إلى جانب أنظمة الاتصالات وأبواب أرصفة المحطات وتجهيزات مستودع المركبات، وصولاً إلى الاختبارات والتشغيل التجريبي والجاهزية التشغيلية.

يدعم المشروع خطة افتتاح المطار بتوسعته الجديدة في 2032، وتهيئته مستقبلاً لاستيعاب نحو 260 مليون مسافر ومناولة 12 مليون طن من الشحنات سنوياً، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران والخدمات اللوجستية.