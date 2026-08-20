مطار دبي يترقب وصول 3.7 ملايين مسافر

222 ألف مسافر متوسط الحركة اليومية خلال الفترة المقبلة



أكد ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، أن مطار دبي الدولي (DXB) رفع مستويات الجاهزية استعداداً لفترة ذروة الوصول المقبلة، التي يتوقع أن تشهد حركة سفر كثيفة تصل إلى نحو 3.7 ملايين مسافر، بينهم القادمون إلى دبي والمسافرون العابرون عبر المطار إلى وجهاتهم المختلفة.

وقال الجوكر في تصريحات صحفية: إن متوسط الحركة اليومية خلال الفترة المقبلة سيصل إلى نحو 222 ألف مسافر، فيما يتوقع أن تشكل حركة المسافرين العابرين «الترانزيت» نحو 46% من إجمالي الحركة، مؤكداً أن هذه الأرقام تتطلب أعلى مستويات الجاهزية والتنسيق بين مختلف الجهات العاملة ضمن مجتمع المطار. وأضاف: «فرقنا تعمل على مدار الساعة، ليس فقط للتعامل مع الزيادة في أعداد المسافرين وضمان كفاءة العمليات، وإنما أيضاً للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ على مختلف مراحل رحلة المسافر، بدءاً من إجراءات الوصول واستلام الأمتعة، وصولاً إلى مناطق النقل البري».

وأوضح أن الجاهزية لا تقتصر على الكفاءة التشغيلية واستيعاب الزيادة في أعداد المسافرين، بل تركز كذلك على تقديم تجربة استثنائية لضيوف دبي، مشيراً إلى أن مبادرة «أهلاً بعودتكم إلى دبي» تتضمن مجموعة من اللمسات الترحيبية والأنشطة التي تعكس روح الضيافة في الإمارة. وأشار الجوكر إلى أن هذه التجارب تشمل شخصيات تفاعلية وعروضاً موسيقية في مناطق استلام الأمتعة، ومنصة تتيح للمسافرين في صالة القادمين تصميم لوحات الترحيب الخاصة بهم، إلى جانب تقديم الضيافة والمشروبات المجانية، وتجارب أخرى مخصصة لمسافري الترانزيت.

وأكد أن التنسيق بين مختلف مكونات مجتمع المطار يمثل عنصراً أساسياً لضمان انسيابية الحركة وتوفير تجربة مريحة للمسافرين، مضيفاً: «مهما كان حجم الحركة في مطار دبي الدولي، يبقى الأهم بالنسبة لنا أن يشعر كل ضيف بأن دبي ترحب به، وأن تكون تجربته منذ اللحظة الأولى انعكاساً لروح الضيافة التي تتميز بها الإمارة».