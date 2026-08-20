أسعار مكاتب دبي تقفز 20 % في النصف الأول

واصل سوق المكاتب في دبي تسجيل أداء قوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بنمو الطلب على المساحات المكتبية وارتفاع النشاط الاستثماري، إذ ارتفع متوسط أسعار بيع المكاتب إلى 2199 درهماً للقدم المربعة في يونيو الماضي بزيادة 20.1% مقارنة بيونيو 2025، وفقاً لتحليل سوق المكاتب الصادر عن «ريدن».

يأتي ارتفاع الأسعار بالتزامن مع قفزة كبيرة في قيمة المبيعات، حيث سجلت دبي 2572 صفقة بيع مكاتب خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 38% على أساس سنوي.

فيما قفزت قيمتها بنسبة 196% لتصل إلى 15.81 مليار درهم، ما يعكس انتقال النمو من زيادة عدد الصفقات إلى ارتفاع ملحوظ في قيمة الأصول المتداولة.

وارتفع متوسط قيمة صفقة المكتب إلى 6.15 ملايين درهم، مقارنة بنحو 2.86 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، أي بأكثر من الضعف، فيما أظهر تحليل «ريدين» أن أسعار البيع ظلت مستقرة بصورة عامة خلال الربع الثاني من العام، رغم ارتفاعها القوي على أساس سنوي.

مكاتب قيد الإنشاء

واستحوذت المكاتب قيد الإنشاء على غالبية حجم الصفقات الشهرية خلال النصف الأول 2026، إذ تراوحت حصتها بين 57% و75%، مع تركز النشاط في عدد من المشاريع بمناطق مثل الصفوح الأولى والخليج التجاري ومدينة دبي الملاحية.

بينما بقي نشاط المكاتب الجاهزة متركزاً في المناطق المكتبية القائمة. ويشير ارتفاع حصة المبيعات قيد الإنشاء إلى توجه جانب مهم من الطلب نحو المعروض المستقبلي، في وقت يشهد فيه سوق المكاتب توسعاً في المشاريع الجديدة لتلبية احتياجات الشركات والمستثمرين الباحثين عن مساحات حديثة.

توسع مهم

وعلى جانب المعروض، من المقرر أن يدخل سوق دبي نحو 1.13 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة بين عامي 2027 و2030، ما يمثل توسعاً مهماً في المخزون المستقبلي للسوق خلال السنوات المقبلة.

لكن الجزء الأكبر من هذه الإمدادات لن يدخل السوق بصورة فورية، إذ يتوقع أن يتم تسليم 86.2% من المساحات المرتقبة اعتباراً من عام 2028، ما يعني أن زيادة المعروض ستكون مركزة بصورة أكبر في السنوات الأخيرة من الفترة الممتدة حتى 2030.

وتضع هذه المعطيات سوق المكاتب أمام مرحلة جديدة، تجمع بين ارتفاع الأسعار وقوة المبيعات في الوقت الراهن، وبين توسع كبير في المعروض المستقبلي،.

فيما سيكون توقيت دخول المشاريع الجديدة إلى السوق وحجم الطلب الناتج عن توسع الشركات من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاهات الأسعار خلال السنوات المقبلة.

2572

صفقة بيع بنمو 38 %

1.13

مليون متر مربع إمدادات جديدة حتى 2030

15.8

ملياراً قيمة المبيعات بنمو 196 %