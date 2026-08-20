«طيران الإمارات» تستحوذ على 64 % من رحلات A380 عالمياً 2026

تعتزم «طيران الإمارات» تعزيز تشغيل طائراتها العملاقة A380 على خط «دبي–بالي»، بتسيير رحلتين يومياً إلى مطار نغوراه راي الدولي في بالي، اعتباراً من 28 مارس 2027، في خطوة تعكس استمرار الطلب القوي على السفر بين دبي والوجهة السياحية الإندونيسية.

تأتي الزيادة في وقت تواصل فيه «طيران الإمارات» توسيع نطاق تشغيل طائرة A380 ضمن شبكتها العالمية، حيث تستحوذ الناقلة على نحو 64 % من إجمالي رحلات A380 المجدولة عالمياً خلال عام 2026، ما يعزز موقعها كأكبر مشغل لهذا الطراز، مع أسطول يضم 116 طائرة A380 وتشغيلها إلى 53 وجهة انطلاقاً من مطار دبي الدولي، وفق جداول الرحلات المحدثة.

وسيسهم تشغيل الرحلتين بطائرة A380 ذات السعة البالغة 569 مقعداً في زيادة الطاقة الاستيعابية على خط «دبي - بالي»، وتعزيز قدرة الناقلة على تلبية الطلب من أسواق الترانزيت الرئيسية، ولا سيما في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

وأظهرت بيانات الحجوزات خلال الأشهر الـ12 المنتهية في يوليو 2026 عبور أكثر من 530 ألف مسافر ذهاباً وإياباً عبر مطار دبي إلى بالي باستخدام شبكة «طيران الإمارات».

واستحوذت حركة السفر من وإلى أوروبا على أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي هذه الحركة، تلتها منطقة الشرق الأوسط بنحو 9 %، وأمريكا الشمالية بـ7 %، وأفريقيا بـ6 %.

أسواق الترانزيت

وتصدرت لندن قائمة أبرز أسواق الترانزيت المرتبطة ببالي عبر دبي، حيث استحوذت «طيران الإمارات» على نحو خُمس حركة السفر بين لندن وبالي. وشملت أبرز الأسواق الأخرى أمستردام وباريس وفرانكفورت وموسكو ووارسو ومانشستر ودوسلدورف وجدة وإسطنبول وميامي وبرشلونة ومدريد وميونيخ وكوبنهاغن.

ومن المقرر أن تُشغّل الرحلتان بطائرة A380 ذات السعة البالغة 569 مقعداً، لتصبح بذلك جميع رحلات «طيران الإمارات» بطائرة A380 إلى بالي مشغلة بهذه النسخة خلال عام 2027، ما يوفر سعة إضافية على أحد أبرز خطوط الناقلة في جنوب شرق آسيا.

وكانت «طيران الإمارات» قد بدأت تشغيل رحلاتها إلى بالي في يونيو 2015 باستخدام طائرة «بوينغ 777-300ER»، قبل إدخال طائرة A380 على الخط للمرة الأولى في يونيو 2023.

ويعكس تعزيز تشغيل A380 على خط «دبي - بالي» أهمية الوجهة ضمن شبكة «طيران الإمارات» في جنوب شرق آسيا، كما يدعم قدرة الناقلة على ربط إندونيسيا بالأسواق الأوروبية والشرق أوسطية والأمريكية عبر مركزها في دبي.