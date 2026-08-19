2.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

904

إجمالي عدد الصفقات

696

مبايعة بقيمة 1.6 مليار درهم

45

مليوناً لشقة على المخطط بمنطقة الخليج التجاري





سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم الأربعاء، 2.6 مليار درهم تمت عبر 904 صفقات.

وشهدت الدائرة تسجيل 696 مبايعة بقيمة 1.6 مليار درهم، منها 35 مبايعة لمبانٍ 56 مبايعة لأراضٍ، و605 مبايعات لوحدات سكنية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 653 مليون درهم تمت عبر 162 معاملة، منها 21 رهناً لمبانٍ، و46 رهناً لأراضٍ، و95 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 46 هبة بقيمة 350 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة دبي هيلز رهناً لقطعة أرض بقيمة 143 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على المخطط في منطقة الخليج التجاري ضمن مشروع «بوغاتي ريزيدينسز من بن غاطي» بقيمة 45 مليون درهم.