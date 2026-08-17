طيران الإمارات تحلق إلى 11 مدينة أمريكية بـ 372 رحلة

وتشمل الوجهات نيويورك وواشنطن وبوسطن وشيكاغو ودالاس وهيوستن ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وسياتل وميامي وأورلاندو، بما يوفر ربطاً جوياً مباشراً بين مركز عمليات الناقلة في دبي وعدد من أبرز المراكز الاقتصادية والسياحية في الولايات المتحدة.
حيث تنخفض رحلات ميامي من سبع إلى ست رحلات أسبوعياً، فيما تتراجع رحلات أورلاندو من سبع إلى أربع رحلات أسبوعياً. ويظل هذا التعديل محدوداً ضمن شبكة الناقلة الواسعة في الولايات المتحدة، ولا يشمل غالبية الوجهات الأمريكية التي تواصل طيران الإمارات خدمتها ضمن جدولها المعتاد.
وأسهم هذا التوسع في تعزيز الربط الجوي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، ودعم حركة المسافرين بغرض السياحة والأعمال، إلى جانب توفير خيارات اتصال عبر دبي إلى عشرات الوجهات في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأستراليا.
كما تتميز خدمة دبي–ميامي–بوغوتا بامتدادها إلى العاصمة الكولومبية، ما يمنح المسافرين خيارات إضافية للسفر بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية عبر شبكة طيران الإمارات.
وتبرز هذه الخدمات الدور الذي تلعبه دبي كمركز عالمي للربط الجوي بين مختلف الأسواق، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة الناقلة الممتدة عبر القارات.