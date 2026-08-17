طيران الإمارات تحلق إلى 11 مدينة أمريكية بـ 372 رحلة

تواصل طيران الإمارات تعزيز حضورها في الأجواء الأمريكية، مع تشغيل 372 رحلة جوية مباشرة من دبي إلى 11 مدينة أمريكية خلال أغسطس، ما يعكس اتساع شبكة الناقلة الإماراتية في واحدة من أهم أسواق السفر العالمية.

وتشمل الوجهات نيويورك وواشنطن وبوسطن وشيكاغو ودالاس وهيوستن ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وسياتل وميامي وأورلاندو، بما يوفر ربطاً جوياً مباشراً بين مركز عمليات الناقلة في دبي وعدد من أبرز المراكز الاقتصادية والسياحية في الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تعديل مؤقت ومحدود في رحلات طيران الإمارات إلى فلوريدا خلال سبتمبر، ضمن المراجعة الدورية لتوزيع الطائرات والاستخدام الأمثل للأسطول. وتشمل التعديلات خطي دبي–ميامي ودبي–أورلاندو.

حيث تنخفض رحلات ميامي من سبع إلى ست رحلات أسبوعياً، فيما تتراجع رحلات أورلاندو من سبع إلى أربع رحلات أسبوعياً. ويظل هذا التعديل محدوداً ضمن شبكة الناقلة الواسعة في الولايات المتحدة، ولا يشمل غالبية الوجهات الأمريكية التي تواصل طيران الإمارات خدمتها ضمن جدولها المعتاد.

وتُعد الولايات المتحدة من الأسواق المهمة في شبكة طيران الإمارات العالمية، إذ بدأت الناقلة الإماراتية تشغيل رحلاتها المباشرة بين دبي ونيويورك في عام 2004، قبل أن توسع حضورها تدريجياً ليشمل مدناً أمريكية رئيسية على الساحل الشرقي والغربي وفي مناطق الوسط والجنوب.

وأسهم هذا التوسع في تعزيز الربط الجوي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، ودعم حركة المسافرين بغرض السياحة والأعمال، إلى جانب توفير خيارات اتصال عبر دبي إلى عشرات الوجهات في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأستراليا.

ولا يقتصر حضور طيران الإمارات في الولايات المتحدة على الرحلات المباشرة من دبي، إذ تشغل الناقلة أيضاً خدمات تربط منطقة نيويورك بوجهات دولية عبر محطات أوروبية.

كما تتميز خدمة دبي–ميامي–بوغوتا بامتدادها إلى العاصمة الكولومبية، ما يمنح المسافرين خيارات إضافية للسفر بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية عبر شبكة طيران الإمارات.

وتبرز هذه الخدمات الدور الذي تلعبه دبي كمركز عالمي للربط الجوي بين مختلف الأسواق، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة الناقلة الممتدة عبر القارات.