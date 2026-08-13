60 مشروعاً فندقياً قيد الإنشاء في دبي تضم 13828 غرفة

24985 غرفة قيد التخطيط والإنشاء في الإمارات ضمن 103 مشاريع



كشفت شركة «Lodging Econometrics» الأمريكية المتخصصة في أبحاث واستشارات قطاع الضيافة والعقارات، عن وصول إجمالي عدد المشاريع الفندقية قيد الإنشاء في دبي إلى 60 مشروعاً تضم 13828 غرفة من مختلف الفئات.

وبحسب البيانات تستحوذ دبي على 8.2% من إجمالي المشاريع الفندقية قيد الإنشاء في الشرق الأوسط، و7.7% من عدد الغرف قيد الإنشاء، ما يعكس استمرار قوة الإمارة كأحد أبرز أسواق الضيافة في المنطقة.

وأوضحت الشركة أن إجمالي عدد الغرف الفندقية قيد التخطيط والإنشاء في السوق الإماراتية بلغ 24985 غرفة ضمن 103 مشاريع، في مؤشر على استمرار الزخم الاستثماري في قطاع الضيافة بالدولة.

وتظل دبي المحرك الرئيسي للنشاط الفندقي في الدولة، بفضل موقعها العالمي وشبكة الطيران الدولية واتساع قاعدة الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية، فضلاً عن قدرتها على استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي هذا النشاط مدعوماً بتنوع الطلب السياحي في دبي، الذي يجمع بين السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية، إلى جانب المكانة التي رسختها الإمارة كوجهة عالمية للضيافة الفاخرة.

ويعكس استمرار إطلاق المشاريع الفندقية الجديدة جاذبية سوق الضيافة في الإمارات بشكل عام وفي دبي للمستثمرين والمطورين، مع توجه نحو إضافة علامات فندقية جديدة وتطوير منتجات متنوعة تستهدف شرائح مختلفة من الزوار، بما يتناسب مع تنوع الأسواق السياحية ونمو الطلب.

الشرق الأوسط

وعلى نطاق أوسع وصل عدد المشاريع الفندقية قيد الإنشاء والتطوير في الشرق الأوسط إلى 724 مشروعاً تضم 178003 غرف بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، بزيادة سنوية بلغت 11% في عدد المشاريع و10% في عدد الغرف.

وأظهرت البيانات أن عدد المشاريع التي دخلت مرحلة الإنشاء الفعلي في المنطقة بلغ 330 مشروعاً تضم 82353 غرفة، فيما يصل عدد المشاريع المقرر بدء تنفيذها خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى 173 مشروعاً تضم 52678 غرفة.

أما المشاريع الموجودة في مرحلة التخطيط الأولي، فسجلت رقماً قياسياً جديداً بلغ 221 مشروعاً تضم 42972 غرفة، بزيادة سنوية قوية بلغت 33% في عدد المشاريع و45% في عدد الغرف.