الناقلات الوطنية تتسلم 40 طائرة من «إيرباص» و«بوينغ» في 7 أشهر

أظهرت بيانات التسليمات لدى شركتي «إيرباص» و«بوينغ» أن 5 شركات إماراتية تسلمت 40 طائرة جديدة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، بواقع 20 طائرة من كل شركة، في مؤشر على استمرار توسع أساطيل الناقلات الإماراتية وتنوع احتياجاتها بين طائرات الركاب ذات الممر الواحد والبدن العريض وطائرات الشحن.

وبحسب جداول تسليمات الشركات المصنعة، توزعت التسليمات بين خمس شركات وجهات إماراتية، تصدرتها طيران الإمارات بـ17 طائرة، منها 11 طائرة من «إيرباص» و6 طائرات شحن من «بوينغ» لتستحوذ على 42.5% من إجمالي التسليمات في الإمارات، تلتها دبي لصناعة الطيران بـ13 طائرة من «بوينغ».

فيما تسلمت العربية للطيران 7 طائرات من «إيرباص»، والاتحاد للطيران طائرتين، بينما حصلت فلاي دبي على طائرة واحدة من «بوينغ». وبذلك استحوذت طيران الإمارات وحدها على 42.5% من إجمالي التسليمات الإماراتية من الشركتين خلال الفترة.

وبحسب بيانات «إيرباص»، تسلمت ثلاث شركات طيران إماراتية 20 طائرة جديدة حتى نهاية يوليو 2026، تصدرتها طيران الإمارات بـ11 طائرة من طراز A350-900، فيما جاءت العربية للطيران في المرتبة الثانية بـ7 طائرات من طراز A320neo، وحلت الاتحاد للطيران ثالثة بطائرتين من طراز A350-1000.

وتوزعت تسليمات طيران الإمارات من طائرات A350-900 بين مارس ويوليو، في حين بدأت تسليمات العربية للطيران في أبريل وتواصلت حتى يوليو، بينما تسلمت الاتحاد للطيران طائرتيها في مارس وأبريل.

واستحوذت طيران الإمارات بذلك على 55% من إجمالي طائرات «إيرباص» التي تسلمتها الشركات الإماراتية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بينما شكلت طائرات A350، التي تسلمتها طيران الإمارات والاتحاد للطيران، 13 طائرة، بما يعادل 65% من إجمالي التسليمات الإماراتية من «إيرباص».

وتعكس هذه التركيبة طبيعة احتياجات الناقلات الإماراتية، إذ تركز طيران الإمارات والاتحاد للطيران على الطائرات عريضة البدن المناسبة للرحلات طويلة المدى، بينما تركز العربية للطيران على طائرات الممر الواحد ذات الكفاءة التشغيلية والملائمة لشبكاتها الإقليمية والدولية.

20 طائرة من «بوينغ»

وفي المقابل، أظهرت بيانات «بوينغ» حتى 31 يوليو 2026 تسليم 20 طائرة إلى جهات إماراتية، توزعت بين طائرات الركاب من طراز 737 MAX وطائرات الشحن 777F.

وجاءت دبي لصناعة الطيران في مقدمة الشركات الإماراتية المستلمة من «بوينغ»، بإجمالي 13 طائرة، فيما تسلمت طيران الإمارات 6 طائرات شحن من طراز 777F، بينما حصلت فلاي دبي على طائرة واحدة من طراز 737 MAX.

وتبرز طائرات الشحن ضمن تسليمات «بوينغ» إلى السوق الإماراتية، مع حصول طيران الإمارات على ست طائرات 777F خلال الفترة، في مؤشر على أهمية قطاع الشحن الجوي ضمن خطط الناقلة، ودور الإمارات المتنامي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وفي المقابل، تعكس تسليمات 737 MAX استمرار الطلب على طائرات الممر الواحد، التي توفر كفاءة تشغيلية واقتصادية وتتيح للناقلات توسيع شبكاتها على المسارات الإقليمية والدولية.

ويعكس هذا التنوع في التسليمات طبيعة سوق الطيران في الدولة، التي تجمع بين ناقلات عالمية تعتمد على أساطيل عريضة البدن لتشغيل شبكات طويلة المدى، وشركات طيران منخفضة التكلفة تعتمد بدرجة أكبر على طائرات الممر الواحد، إلى جانب منظومة متنامية لخدمات تأجير الطائرات وإدارة الأصول والشحن الجوي.

وتؤكد هذه الأرقام استمرار أهمية السوق الإماراتية بالنسبة إلى «إيرباص» و«بوينغ»، في ظل الخطط التوسعية لشركات الطيران الوطنية وزيادة الطلب على السفر الجوي والشحن.