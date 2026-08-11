الذهب يرتفع والعقود الآجلة فوق 4400 دولار

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، بعدما ​سجلت الأسعار أعلى مستوى في 7 أسابيع في الجلسة السابقة إذ ‌أدت بيانات ​الوظائف الأمريكية الضعيفة إلى تقليص توقعات رفع الفائدة الأمريكية. وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 4361.09 دولاراً للأوقية (الأونصة).

ولامست الأسعار أعلى مستوى منذ 17 يونيو يوم الجمعة الماضة بعد صدور بيانات ضعيفة للوظائف غير الزراعية الأمريكية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % أمس، إلى 4404.80 دولارات.

وأظهرت ‌البيانات أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف على نحو غير ‌متوقع في يوليو، بينما جرى تعديل أرقام الوظائف المعلنة سابقاً للشهرين الماضيين ‌بخفض حاد. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.66 % إلى 64.99 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4 % إلى 1737.42 ​دولاراً وانخفض البلاديوم 1.2 % إلى 1360.75 دولاراً.