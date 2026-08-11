زيادة أيام الرحلة تعزز الطلب على تأمين السفر في الإمارات

يشهد سوق تأمين السفر في الإمارات اهتماماً متزايداً من المواطنين والمقيمين بالتزامن مع تغير أنماط السفر وارتفاع متوسط مدة الرحلات، الأمر الذي يدفع مزيداً من المسافرين إلى النظر إلى التأمين باعتباره جزءاً أساسياً من ترتيبات الرحلة، وليس مجرد إجراء إضافي.

وتشير بيانات حديثة إلى ارتفاع متوسط مدة سفر المواطنين والمقيمين في الإمارات إلى 21 يوماً خلال عام 2026، مقارنة بـ17 يوماً في العام السابق، فيما ارتفعت عمليات البحث عن تأمين السفر ومعدلات شراء الوثائق بنحو 30% خلال الفترة نفسها.

ويرى خبراء في قطاع التأمين أن ارتفاع مدة السفر يرفع أهمية الحصول على تغطية مناسبة، إذ إن بقاء المسافر خارج الدولة لأسابيع عدة يعني زيادة الفترة التي يمكن أن يتعرض خلالها لظروف طارئة، سواء كانت حالات مرضية مفاجئة، أو حوادث، أو فقدان الأمتعة، أو إلغاء الرحلات وتأخرها، فضلاً عن الاضطرابات التي قد تؤثر في خطط السفر.

توشيتا تشوهان:الإمارات من الأسواق الواعدة في التأمين على السفر مأمون حميدان: تأمين السفر أصبح عنصراً مهماً في التخطيط للرحلات

كما أسهمت التطورات الأخيرة في قطاع الطيران في إبراز أهمية الحماية التأمينية؛ ففي يونيو 2026، أطلقت طيران الإمارات برنامجاً شاملاً لتأمين السفر يتضمن تغطيات موسعة، من بينها النفقات الطبية والإخلاء الطارئ وتعويضات مرتبطة بتأخر أو فقدان الأمتعة، إضافة إلى مزايا مرتبطة باضطرابات السفر.

ودعا خبراء التأمين المسافرين من الإمارات إلى عدم التعامل مع تأمين السفر باعتباره تكلفة إضافية يمكن الاستغناء عنها، خصوصاً عند التخطيط لرحلات طويلة أو متعددة الوجهات، مؤكدين أهمية اختيار الوثيقة وفق طبيعة الرحلة والوجهة ومدة الإقامة.

متوسط مدة الرحلة

وقالت توشيتا تشوهان، الرئيس التنفيذي للأعمال لدى شركة «بوليسي بازار» المتخصصة بالتأمين، إن الإمارات تُعد من أكثر دول العالم التي يسافر سكانها بشكل متكرر.

مشيرة إلى أن متوسط مدة الرحلة للمسافرين من الإمارات تجاوز حالياً 20 يوماً، مقارنة بنحو 17 يوماً قبل عام، ما يعكس زيادة ملحوظة في مدة الإقامة خارج الدولة.

وأضافت أن تكاليف الرعاية الصحية والأنظمة القانونية وإجراءات الطوارئ تختلف بشكل كبير عما هو معتاد في الإمارات، مشيرةً إلى أن تكاليف العلاج الطبي في الولايات المتحدة أو دول أوروبا الغربية قد تصل إلى مئات الآلاف من الدراهم في حال عدم وجود تغطية تأمينية.

وقالت إن المسافر قد يواجه أيضاً ظروفاً غير متوقعة، مثل إلغاء الرحلات، أو فقدان الأمتعة، أو الحاجة إلى العودة بشكل عاجل إلى الدولة نتيجة ظرف عائلي طارئ.

مؤكدة أن التأمين على السفر لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد إجراء احترازي، بل وسيلة تمنح المسافر راحة البال والثقة، وتوفر له حماية مالية ودعماً عند الحاجة.

وأشارت إلى أن عدم التصريح عن مرض مزمن أو حالة صحية قائمة قد يؤدي إلى رفض المطالبة التأمينية في الوقت الذي يكون فيه المسافر بأمسّ الحاجة إليها، كما شددت على أهمية التدقيق في حدود التغطية الطبية عند اختيار الوثيقة.

وفيما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة، قالت إنها تؤثر في سوق التأمين على السفر، إلا أن حجم التأثير على الأسعار يختلف بحسب الوجهة وطبيعة المخاطر المرتبطة بها.

وأوضحت أنه عندما تتأثر الوجهة بشكل مباشر بالنزاعات أو بإغلاق المجالات الجوية، تعيد شركات التأمين تقييم مستويات المخاطر، وهو ما قد ينعكس في صورة ارتفاع أقساط التأمين، أو تعديل شروط التغطية، أو حتى تعليق توفير التغطية مؤقتاً لبعض الوجهات في حالات معينة.

سوق واعدة

وعلى صعيد السوق، قالت إن التأمين على السفر في الإمارات يعد من الأسواق الواعدة، في ظل توقعات باستمرار نموه خلال السنوات المقبلة. وتختلف تقديرات حجم السوق ومعدلات نموه باختلاف الدراسات والمنهجيات؛ إذ تضع بعض التقديرات قيمة السوق بين 110 ملايين دولار و565 مليون دولار، مع توقعات بمواصلة نموه حتى 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 9%.

في المقابل، تشير تقديرات أخرى إلى إمكانية تجاوز إيرادات سوق التأمين على السفر في الإمارات 1.3 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 16%.

وأشارت إلى أن بيانات «بوليسي بازار» تؤكد هذا التوجه، إذ ارتفع عدد عمليات البحث عن التأمين على السفر بنسبة 30% خلال 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، فيما قفز عدد وثائق التأمين المباعة خلال يناير 2026 وحده بنسبة 61% على أساس سنوي.

ورغم هذا النمو، قالت تشوهان إن معدلات انتشار التأمين على السفر في الإمارات لا تزال توفر فرصاً كبيرة للتوسع مقارنة بإجمالي حجم حركة السفر الصادرة من الدولة، ما يعكس الإمكانات الواعدة التي يتمتع بها القطاع خلال السنوات المقبلة.

مشيرة إلى أن معدلات تحويل الاستفسارات إلى عمليات شراء فعلية عبر المنصة زاد بشكل ملحوظ، كما أصبحت وثائق التأمين السنوية متعددة الرحلات تمثل نحو 28% من إجمالي الاستفسارات، مقارنة بـ14.5% فقط قبل عام.

التخطيط للرحلات

وقال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في «ويجو»: «أصبح تأمين السفر عنصراً مهماً في التخطيط للرحلات، خصوصًا للمسافرين من الإمارات الذين يسافرون بشكل متكرر إلى وجهات دولية. فهو يوفر مستوى إضافيًا من الحماية والطمأنينة تجاه بعض الظروف غير المتوقعة، وفقاً لنطاق التغطية وشروط وثيقة التأمين».

وأضاف: «نلاحظ بشكل عام وعياً أكبر بأهمية التأمين عند التخطيط للسفر، حيث يولي المسافرون اهتماماً أكبر لما تغطيه الوثيقة، وشروطها، ومدى ملاءمتها لطبيعة الرحلة. وفي ويجو، نرى أن تأمين السفر يمثل جزءاً من تجربة سفر أكثر استعداداً وسلاسة، وليس مجرد إضافة إلى الحجز».

ودعا حميدان المسافرين إلى التعامل مع تأمين السفر باعتباره جزءاً أساسياً من التخطيط المسبق للرحلة، مؤكداً أهمية قراءة تفاصيل الوثيقة بعناية، وفهم نطاق التغطية والاستثناءات والشروط المرتبطة بها، واختيار التغطية التي تتناسب مع طبيعة الوجهة والرحلة.