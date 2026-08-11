«إيرباص» تسلّم 20 طائرة إلى 3 شركات إماراتية

أظهرت بيانات تسليمات شركة «إيرباص» حتى نهاية يوليو 2026 أن ثلاث شركات طيران إماراتية تسلّمت ما مجموعه 20 طائرة جديدة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، في مؤشر على استمرار شركات الطيران في دولة الإمارات في تعزيز أساطيلها ودعم خطط النمو والتوسع في حركة النقل الجوي.

وبحسب جدول التسليمات، الذي يغطي الفترة حتى 31 يوليو 2026، بلغ إجمالي تسليمات «إيرباص» لجميع العملاء حول العالم 418 طائرة، استحوذت شركات الطيران الإماراتية الثلاث الواردة في البيانات على نحو 4.8% منها، بواقع 20 طائرة.

وتصدرت «طيران الإمارات» قائمة الشركات الإماراتية المستلمة مع 11 طائرة إيرباص A350-900 خلال الفترة من مارس وحتى يوليو 2026.

تلتها «العربية للطيران» بـ7 طائرات، فيما جاءت «الاتحاد للطيران» في المركز الثالث بتسلم طائرتين. وبحساب التسليمات، استحوذت «طيران الإمارات» وحدها على 55% من إجمالي الطائرات العشرين التي تسلمتها الشركات الإماراتية الثلاث خلال الفترة محل الرصد.

العربية للطيران

وفي المرتبة الثانية، تسلمت «العربية للطيران» سبع طائرات جديدة من طراز A320neo خلال الأشهر السبعة الأولى من العام. وبدأت عمليات التسليم في 23 أبريل، ثم تواصلت في 8 مايو، و11 و19 و26 يونيو، قبل أن تستقبل الشركة طائرتين إضافيتين في 11 و24 يوليو.

وتظهر البيانات أن عمليات تسليم العربية للطيران جاءت موزعة على عدة أشهر، مع تركيز كامل على عائلة A320neo ذات الممر الواحد.

الاتحاد للطيران

أما «الاتحاد للطيران» فقد تسلمت طائرتين جديدتين خلال الفترة، وكلتاهما من طراز A350-1000. وجاء التسليم الأول في 17 مارس، فيما وصلت الطائرة الثانية في 22 أبريل، لتشكل طائرات A350-1000 كامل تسليمات الاتحاد للطيران من إيرباص خلال الأشهر السبعة الأولى.

وتكشف أرقام التسليمات أن السوق الإماراتية كانت حاضرة بصورة لافتة في برنامج تسليمات الشركة الأوروبية، مع تركّز الطلب الإماراتي على طائرات البدن العريض لدى «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران»، مقابل الطائرات ذات الممر الواحد لدى «العربية للطيران».

وتظهر البيانات اختلاف طبيعة الطائرات التي تسلمتها الشركات الثلاث بحسب نموذج أعمال كل ناقلة. فقد حصلت «طيران الإمارات» على 11 طائرة A350-900، بينما تسلمت «الاتحاد للطيران» طائرتين من طراز A350-1000، ما يعني أن الناقلتين حصلتا معاً على 13 طائرة من عائلة A350.

في المقابل، كانت جميع طائرات «العربية للطيران» السبع من طراز A320neo. وبالتالي، شكلت طائرات A350 نحو 65% من إجمالي تسليمات الشركات الإماراتية الثلاث خلال الفترة، مقابل 35% لطائرات A320neo.

وتيرة تسليمات قوية

وحافظت شركات الطيران الإماراتية على وتيرة قوية من التسليمات في يوليو، الذي شهد وصول خمس طائرات جديدة. وتسلمت طيران الإمارات ثلاث طائرات خلال الشهر، في 16 و30 و31 يوليو، فيما حصلت العربية للطيران على طائرتين في 11 و24 يوليو.

ويشير ذلك إلى استمرار عمليات تسليم الطائرات الجديدة خلال النصف الثاني من العام، بعد أن كان إجمالي التسليمات الإماراتية قد وصل إلى 15 طائرة بنهاية يونيو، قبل إضافة خمس طائرات أخرى خلال يوليو.