تقلّص هوامش أسعار السلع الغذائية الرئيسية بالإمارات في أغسطس

تقلصت الهوامش السعرية لعدد من السلع الغذائية الرئيسية في أسواق الإمارات مع الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري، وفق بيانات منصة أسعار السلع التابعة لوزارة الاقتصاد والسياحة، مقارنة بالأسعار المسجلة مع منتصف العام.

الأمر الذي يدل على استقرار الأسواق، وزيادة حدة المنافسة بين منافذ البيع، ونجاح الرقابة الحكومية في منع التلاعب، فيما شهدت سلع أخرى تبايناً في مستويات هوامشها السعرية بين الأسقف الأدنى والأعلى، وفق اختلاف السلع ومنافذ البيع.

وأوضحت المنصة، طبقاً لأسعار مجموعات السلع الرئيسية المدرجة، أنه حافظ سعر زيت الطعام على أسعار تبدأ من 5 دراهم، فيما تراجع الهامش الأعلى للسعر إلى دون 6 دراهم وذلك للعبوة بين 1.7 و1.8 لتر.

وبدأ سعر الطحين أيضاً من 2.2 درهم للكيلو الواحد، فيما تقلص الحد الأعلى المرصود سوقياً إلى ما دون 3 دراهم للكيلو الواحد. وأيضاً تغيرت هوامش سعر كيلو الأرز لتبدأ من 4.3 دراهم، فيما تقلص الهامش السعري الأعلى للكيلو إلى ما دون 6 دراهم باختلاف أصنافه ومنافذ البيع.

وتقلص الحد الأدنى لسعر كيلو السكر إلى 2.3 درهم للكيلو، فيما تراجع السعر الأعلى إلى ما دون 4 دراهم. واستقر السعر الأدنى لأصناف البقوليات عند حد أدنى للكيلو 3.8 دراهم مقابل حد أعلى استقر دون 6 دراهم وفق آخر البيانات.

وتراجع السقف الأعلى لسعر لتر الحليب الطازج إلى 5.8 دراهم بينما ظل السعر الأدنى عند مستواه دون تغيير ليبدأ من 3.75 دراهم، واستقر الحد الأدنى لسعر كيلو الزبادي الطازج عند 5 دراهم، مقابل ذلك ارتفع السعر الأدنى لكيلو حليب البودر ليبدأ من فوق 20 درهماً.

كما تباينت بعض الهوامش السعرية الأخرى، حيث بدأ الحد الأدنى لسعر كيلو الدجاج الطازج من 11.3 درهماً بينما تراجع الحد الأعلى للكيلو إلى ما دون 18 درهماً، كما ارتفع سعر بيض المائدة إلى حد أدنى 0.33 درهم، في المقابل تراجع الحد الأعلى إلى 0.63 درهم للبيضة الواحدة.

وارتفع بشكل طفيف وبما لا يتخطى 3 فلوس السعر الأدنى لعبوة شرائح الخبر الأبيض إلى 6.17 دراهم، وواصل السقف السعري الأعلى الثبات عند 9.17 دراهم.