254.6 مليار درهم فاتورة وقود طيران الإمارات في 10 سنوات

كشف تحليل لبيانات الإنفاق على الوقود لدى طيران الإمارات خلال فترة 10 سنوات أن الناقلة أنفقت نحو 254.6 مليار درهم على الوقود، بمتوسط سنوي بلغ نحو 25.5 مليار درهم، ما يعكس حجم العمليات التشغيلية الضخمة التي تديرها الشركة عبر شبكة عالمية واسعة.

ويعدّ الوقود أحد أكبر مكونات التكلفة التشغيلية في طيران الإمارات، نظراً لارتباطه المباشر بأسعار النفط العالمية، وحجم الرحلات، والمسافات التي تقطعها الطائرات. وبالنسبة إلى طيران الإمارات، يمثل الإنفاق على الوقود عاملاً رئيسياً في حسابات الكفاءة التشغيلية والربحية.

وسجلت تكلفة الوقود لدى طيران الإمارات أعلى مستوياتها خلال الفترة محل التحليل في السنة المالية 2023 - 2024، عندما بلغت نحو 34.184 مليار درهم، لتكون الأعلى خلال العقد، تلتها السنة المالية 2022 - 2023 بإنفاق بلغ حوالي 33.664 مليار درهم، ثم السنة المالية 2024 - 2025 التي سجلت نحو 32.588 مليار درهم. وجاء ارتفاع فاتورة الوقود خلال هذه السنوات نتيجة مجموعة من العوامل.

أبرزها عودة حركة السفر العالمية إلى مستويات قوية بعد الجائحة، واستعادة الناقلة جزءاً كبيراً من طاقتها التشغيلية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط والطاقة عالمياً خلال تلك الفترة.

في المقابل، شهد قطاع الطيران العالمي واحدة من أكبر الصدمات التشغيلية في تاريخه خلال جائحة «كوفيد 19»، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استهلاك الوقود لدى طيران الإمارات.

وانخفضت فاتورة الوقود في طيران الإمارات من 26.260 مليار درهم في السنة المالية 2019 - 2020 إلى نحو 6.398 مليارات درهم فقط في 2020 - 2021، مسجلة تراجعاً يقارب 76 % خلال عام واحد، نتيجة القيود المفروضة على السفر عالمياً، وانخفاض عدد الرحلات، وتراجع الطلب على النقل الجوي.

ومع بدء تعافي الأسواق وعودة المسافرين، ارتفع الإنفاق على الوقود مجدداً إلى 13.855 مليار درهم في 2021 - 2022، قبل أن تقفز الفاتورة إلى مستويات تجاوزت 30 مليار درهم سنوياً مع استعادة العمليات التشغيلية والتوسع في الرحلات الدولية.

وتوضح بيانات الشركة أن الوقود يمثل أحد أكبر بنود التكلفة التشغيلية لطيران الإمارات. واستحوذ الوقود على 29 % من إجمالي التكاليف التشغيلية، ففي السنة المالية 2025 - 2026، بلغ الإنفاق على الوقود نحو 31.214 مليار درهم.

وتبرز هذه النسبة مدى تأثير أسعار الطاقة في أداء شركات الطيران، إذ إن أي تغير في أسعار النفط العالمية ينعكس بصورة مباشرة على تكاليف التشغيل، وقدرة الناقلات على تحقيق هوامش ربحية مستقرة.

وتعمل طيران الإمارات على الاستثمار في طائرات حديثة تتميز باستهلاك أقل للوقود، إضافة إلى تطوير أنظمة إدارة الرحلات وتحسين العمليات الأرضية والجوية.

وتواصل طيران الإمارات الاعتماد على تحديث أسطولها كأحد الأدوات الرئيسية لتعزيز الكفاءة التشغيلية، خصوصاً مع التوسع المستمر في شبكة الوجهات وزيادة الطلب العالمي على السفر.