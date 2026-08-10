12 تحدياً و12 حلاً .. رؤية جديدة لمستقبل عقاري أقوى في دبي

يواصل سوق دبي العقاري تسجيل مستويات قوية من النشاط، مدفوعاً بتدفق الاستثمارات المحلية والدولية وتسارع إطلاق وتنفيذ المشاريع الجديدة، في وقت أسهم فيه النمو السكاني وتزايد الطلب على السكن والاستثمار في توسيع رقعة التطوير ورفع وتيرة الإنشاءات، ليدخل السوق مرحلة تتسم بالنمو المتسارع والنضج في آن واحد.

ورصدت شركات تطوير عقاري لـ«البيان» 12 تحدياً رئيسياً تختبر قدرة المطورين على مواكبة طفرة الإنشاءات في ظل التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، في مقدمتها ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الأراضي، واضطرابات سلاسل التوريد، ونقص العمالة الماهرة، واشتداد المنافسة، إلى جانب ارتفاع سقف توقعات المشترين والالتزام بمواعيد التسليم واشتراطات التمويل والسيولة.

وأكد المطورون أن المرحلة الحالية تفرض كذلك تحديات تتعلق بمواءمة المشاريع الجديدة مع الطلب الحقيقي، وإدارة العلاقة مع المقاولين، والحفاظ على هوامش الربحية وجودة التنفيذ والقدرة على استباق المخاطر، مشيرين إلى أن التخطيط المبكر وتنويع مصادر التوريد والانضباط المالي ورفع كفاءة التنفيذ والاعتماد على البيانات تمثل أبرز الأدوات لمواجهة هذه الضغوط والحفاظ على استدامة النمو.

القدرة على التكيف

وقال عبيد سلامي، مدير عام شركة «دبي للاستثمار العقاري»: إن سوق العقارات في دبي يواصل إظهار مستويات عالية من المرونة والقدرة على التكيف في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها السوق.

ورغم بعض التحديات التي يواجهها المطورون ذات الصلة بتقلبات تكاليف البناء والمواد الأولية، تمكنت دبي للاستثمار العقاري من مواجهة هذه التحديات عبر التخطيط الاستباقي والإدارة الرشيدة للتكاليف، والتنفيذ الفعال للمشاريع، على نحو يضمن الحفاظ على جودة المشاريع والالتزام بالجداول الزمنية للتسليم وتحقيق القيمة المستدامة على المدى الطويل.

وأضاف سلامي: نجحنا في تجاوز هذه المتغيرات السوقية مع الحفاظ على وتيرة تنفيذ مشاريعنا وفق الجداول والخطط المعتمدة، وتمكنا بفضل الإشراف الدقيق على المشاريع والتخطيط الاستباقي والانضباط المالي، من احتواء الضغوط المرتبطة بارتفاع التكاليف مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والوفاء بالتزاماتنا تجاه التسليم.

كما يعد الدعم الذي توفره لنا دبي للاستثمار، إلى جانب تنوع مصادر إيراداتنا، بما في ذلك الإيرادات التأجيرية المتكررة، أحد أبرز مقومات قوتنا، الأمر الذي أتاح لنا الحفاظ على سيولة قوية ومرونة مالية عالية واستقرار مستمر على المدى الطويل.

وأشار سلامي إلى أن الطلب على الأراضي المتميزة القابلة للتطوير يواصل تعزيز المنافسة على الفرص النوعية، في ظل المكانة المتنامية لدبي كوجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.

وفي الوقت نفسه، تسهم هذه المتغيرات في استشراف مشهد عقاري أكثر نضجاً واستدامة، يمنح الأفضلية للمشاريع القادرة على تقديم قيمة حقيقية ومستدامة، ونتطلع بثقة إلى مستقبل القطاع العقاري في دبي، في ظل ما يتمتع به من مقومات قوية وفرص نمو واعدة.

تجاوز العقبات

بدوره، قال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «سامانا للتطوير العقاري»: إن مشهد التطوير العقاري في دبي اليوم يظهر مرونة لافتة، محققاً نمواً مطرداً يواكب تطورات السوق، وقد نجح القطاع في التعامل مع التغييرات الاستراتيجية في مسارات سلاسل التوريد، والتكيف مع التعديلات المتوقعة في تكاليف مواد البناء التي شهدت تقلبات يمكن السيطرة عليها تراوحت بين 3 و22 %.

وأضاف عمران: يبرهن تجاوز هذه العوامل على المرونة الفائقة والجاهزية العالية التي يتمتع بها المطورون في دبي، ويمثل هذا التطور تحولاً إيجابياً في السوق، حيث بات المشترون يضعون القيمة طويلة الأجل وجودة الحياة في صدارة أولوياتهم مبتعدين عن المضاربات قصيرة الأجل، وهو ما يعكس مستوى النضج الذي وصلت إليه المنظومة العقارية.

وأكد عمران أن الطلب يواصل انتعاشه في قطاع الشقق المبيعة على الخارطة، وهو ما تجلى في تسجيل زيادة بنسبة 8 % خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، وتستند ثقة المشترين الراسخة هذه إلى الأطر التنظيمية النموذجية التي أرستها دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري «ريرا».

وتابع: من خلال التطبيق الصارم لعمليات السحب من حسابات الضمان والمبنية على نسب الإنجاز وجداول التسليم، تضمن هذه الجهات احتفاظ المطورين بسيولة قوية وميزانيات عمومية متينة، وتسهم هذه الرقابة الاستباقية في خلق بيئة سوقية مستقرة وآمنة، تكفل سير أعمال البناء دون تأخير، وتتيح للمطورين تسليم مشاريع عالمية المستوى لمستثمريهم.

ولفت عمران إلى أن التغلب على التحديات يتطلب مواءمة هيكلية واضحة بين ما يبنيه المطورون وما يطلبه السوق، فبدلاً من الاعتماد على الوحدات النمطية الموجهة للمستثمرين، يجب على المطورين سد الفجوة النوعية عبر التركيز على التصاميم العملية والوظيفية.

حيث أدركنا هذا التحول في السوق مبكراً من خلال رصد الطلب القوي على الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين، والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات السكان والعائلات العصرية، كما طرحنا مفهوم المنزل المرن، وهي فلسفة تصميمية تضمن استدامة الطلب حتى خلال الفترات التي تشهد حالة من التردد العام في السوق.

وقال: لعل الأهم من ذلك، أن قدرتنا على تجاوز تأخيرات البناء وتخطي قيود الموارد بسلاسة تنبع بشكل مباشر من استراتيجيتنا في التكامل الرأسي، فبينما يعتمد المعيار السائد في القطاع غالباً على شبكات التعهيد المعقدة، حققنا استقلالية هيكلية تامة عبر تركيز عمليات الشركة من خلال شركاتها الداخلية.

وأضاف: يضمن لنا هذا الاستقلال الهيكلي سيطرة كاملة على تنفيذ المشروع من البداية إلى النهاية، مع الاستغناء التام عن الاعتماد على أطراف خارجية، ما يقضي فعلياً على أي اختناقات في سلسلة التوريد، ولدرء مخاطر توقف المشاريع، أسسنا بنية تحتية داخلية ضخمة تتجاوز قيمتها 150 مليون درهم.

ونشرنا أسطولاً يضم 50 رافعة برجية في مواقعنا، لضمان تشغيل رافعتين على الأقل في كل مشروع، وتتيح لنا هذه الاستراتيجية توفير ضعف المعدل المعتاد في القطاع، لتسريع وتيرة الإنجاز العمودي وإنتاجية المواقع.

وأوضح أنه في خضم التقلبات العالمية، نجحنا في تجاوز العقبات اللوجستية عبر تأمين مسارات بحرية بديلة من خلال موانئ في سلطنة عُمان وخورفكان، وتضمن لنا هذه المرونة اللوجستية ألا تكون السرعة على حساب الجودة بأي حال من الأحوال، إذ نواصل استخدام مواد بناء عالية المواصفات، مثل الشبكات البوليمرية وأغشية البولي إيثيلين عالي الكثافة، مع تجهيز الديكورات الداخلية بأرقى العلامات التجارية العالمية مثل «ميتسوبيشي» و«غروهي» و«تيكا».

وذكر أنه بالنظر إلى المستقبل، تبدو الآفاق طويلة الأجل لمرونة سلسلة التوريد في دبي إيجابية للغاية، مدعومة بمبادرات استشرافية تقودها الحكومة والقطاع لضمان تنويع دائم لمسارات التجارة، وستسهم مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل الميناء متعدد الأغراض ومحطة الحاويات المخطط تطويرهما على الساحل الشرقي لدولة الإمارات في الفجيرة، في خلق بوابة بحرية حيوية تطل مباشرة على خليج عُمان.

ويتكامل هذا التوسع بشكل مثالي مع المبادرة الجمركية الناجحة «الممر الأخضر»، التي سرعت بشكل كبير من وتيرة نقل البضائع براً من عُمان إلى دبي. علاوة على ذلك، ستقوم شبكات «قطار الاتحاد» و«قطار حفيت» قريباً بربط هذه الموانئ الشرقية ومراكز النقل العُمانية مباشرة بأبوظبي ودبي.

وتوفر هذه الاستثمارات المستقبلية نقطة دخول بديلة وآمنة للغاية للبضائع، وتضمن استقراراً لوجستياً مستداماً، ما يكفل للمطورين استيراد المواد بكفاءة وتنفيذ خططهم الرئيسية بثقة تامة، بمعزل عن أي اضطرابات بحرية في المنطقة، وفقاً لعمران.

وأشار عمران إلى أن الصمود في وجه تقلبات السوق والوفاء بوعود التسليم يعتمد بشكل كلي على قوة الأسس المؤسسية وأمان حسابات الضمان، ونعمل دوماً على تحصين محفظتنا ضد أي رياح اقتصادية معاكسة، وتغطي أرصدة حسابات الضمان لدينا تكاليف البناء للأغلبية العظمى من مشاريعنا النشطة بالكامل، في حين تضمن احتياطاتنا النقدية الإجمالية استمرارية عملياتنا لسنوات قادمة.

وذكر أنه بالتزامن مع انطلاق الأعمال الإنشائية في خمسة مشاريع جديدة، فإن خارطة طريقنا الرامية لتسليم 20 مشروعاً خلال الـ 18 شهراً القادمة تسير بثبات وفق ما هو مخطط له، ومستندين إلى ثقتنا المطلقة في الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، فإننا نضمن بكل ثقة إنجاز جميع مشاريعنا الـ 51 في الموعد المحدد وبأقصى طاقة عمل.

الحفاظ على التنافسية

من جانبه، قال مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة «ميريد»: إن السوق العقاري في دبي يشهد مرحلة أكثر نضجاً، بات فيها التميز يُقاس بقدرة المطورين على ابتكار مشاريع تحقق قيمة مستدامة، وليس بالموقع أو السعر فحسب، إذ نؤمن بأن النجاح الحقيقي يقوم على رؤية طويلة الأمد، ترتكز على الجودة، والتميّز في التصميم، وصناعة وجهات استثنائية تحافظ على قيمتها وجاذبيتها على المدى البعيد.

وأضاف بيلتون: إن مشتري اليوم لا يبحثون عن منزل فاخر فقط، بل عن أسلوب حياة متكامل وتجربة معيشية ترتبط بالمكان على المستوى العاطفي.

ومن هذا المنطلق، نتعاون مع نخبة من أشهر المعماريين والمصممين والشركاء العالميين لتطوير مشاريع استثنائية تجمع بين الحرفية الراقية والتصميم المتقن، وتقدم تجارب معيشية مدروسة بعناية تلبي تطلعات السكان وتواكب تطور احتياجاتهم.

وتابع بيلتون: في الوقت الذي يواجه فيه المطورون العقاريون تحديات متزايدة، تشمل ارتفاع تكاليف الإنشاء، واشتداد المنافسة، ومحدودية الأراضي المتميزة، فإننا ننظر إلى هذه المتغيرات باعتبارها فرصاً لتعزيز الابتكار وابتكار حلول أكثر كفاءة، ونؤمن بأن التخطيط المنهجي، وبناء الشراكات الاستراتيجية، والتمسك برؤية واضحة، تشكل جميعها ركائز أساسية لتطوير مشاريع تتجاوز توقعات السوق، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.

وأكد بيلتون أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين العالميين والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، بفضل ما تتمتع به من استقرار ورؤية طموحة وآفاق نمو واعدة على المدى الطويل.

وندرك أن الحفاظ على تنافسيتنا يعني الاستمرار في إعادة تعريف معايير الحياة الفاخرة، من خلال تطوير مشاريع أيقونية تثري المشهد العمراني المتطور للإمارة، وتحقق قيمة مستدامة للمقيمين والمستثمرين على حد سواء.

انضباط تشغيلي

من ناحيته، أفاد علي مسلم بو منصور، المدير التنفيذي في «أوبجكت ون» بأنّ القطاع العقاري في دبي واصل مسيرة نموه القوية، مدعوماً بثقة المستثمرين والطلب المتزايد على المشاريع التي تجمع بين الرؤية الواضحة للسوق وجودة التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم.

وأضاف: تجلت هذه الثقة بوضوح خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث استحوذت العقارات قيد الإنشاء (على المخطط) على 76 % من إجمالي التعاملات السكنية، وهو ما يؤكد جاهزية المشترين للمشاركة في المشاريع قيد التطوير متى ما توفرت الرؤية الواضحة للهيكلية الاستثمارية، وخطط الدفع، وجداول التسليم.

وتابع: مع اتساع رقعة السوق، يستلزم الحفاظ على هذه الثقة تقديم منتجات سكنية تتسم بالجودة المستدامة والقيمة العملية على المدى الطويل، ومع تطور السوق وارتفاع توقعات العملاء، أصبح النجاح يعتمد على قدرة المطورين على فهم احتياجات السكان المستقبلية وتقديم مشاريع تتميز بالجودة والاستدامة والقيمة طويلة الأمد.

وقال: إننا نحرص على دراسة أنماط الطلب وتحليل طبيعة كل منطقة بعناية، لتحقيق التوازن بين المجمعات السكنية القائمة مثل «قرية جميرا الدائرية»، و«مثلث قرية جميرا»، والمناطق الواعدة مثل «مجمع دبي لاند السكني»، وتسهم هذه البحوث في توجيه قراراتنا المتعلقة باختيار الأراضي، ومساحات الوحدات، والمرافق المشتركة، بما يضمن انسجام كل مشروع مع طبيعة موقعة وتلبية تطلعات قاطنيه.

وأكد بو منصور أن التخطيط الدقيق يمثل عاملاً أساسياً في تعزيز كفاءة التطوير وإدارة التكاليف دون التأثير على جودة المنتج النهائي، ومن خلال التكامل بين فرق التصميم والتطوير والتنفيذ، يمكن اتخاذ قرارات أكثر دقة منذ المراحل الأولى للمشروع، بما يضمن وضوح الرؤية التشغيلية والمالية وتعزيز ثقة المستثمرين والمشترين.

ولفت إلى أن هذا الانضباط التشغيلي يمتد ليعزز فرص الحصول على التمويل، إذ أن دراسات الجدوى الواضحة وربط خطط الدفع بتقدم أعمال البناء يمنح المقرضين والمستثمرين والمشترين ثقة أكبر في جدول التسليم.

مؤكداً أنه في ظل وصول السوق إلى مرحلة من النضج والانتقائية، ستحافظ الشركات التي تجمع بين الانضباط المالي والنظرة طويلة الأمد لاحتياجات السكّان على ميزتها التنافسية.

معايير الجودة والتسليم

وقال عبدالله بن لاحج، رئيس مجلس إدارة شركة «آمال»، إنه مع استمرار نمو السوق العقاري في دبي، تبرز مجموعة من الأولويات التي ينبغي على المطورين العقاريين التركيز عليها للحفاظ على تنافسيتهم ومواكبة متغيرات السوق، سواء فيما يتعلق بارتفاع تكاليف التطوير، أو محدودية توافر الأراضي، أو احتدام المنافسة، أو تحديات التمويل.

وأضاف بن لاحج: في هذا السياق، واصلت سوق دبي العقارية تسجيل أداء قوي، حيث بلغت قيمة المعاملات العقارية التي سجّلتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 31 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويأتي هذا النمو بالتزامن مع استمرار إطلاق مشاريع جديدة وتزايد اهتمام المستثمرين، ما يعكس قوة الطلب وجاذبية السوق.

وتابع: مع دخول المزيد من المشاريع السكنية إلى السوق، أصبح المشترون أكثر انتقائية، ولم تعد المفاهيم الجذابة وحدها كافية، بل باتت الثقة بقدرة المطور على التسليم في الوقت المحدد، وجودة التنفيذ، والقيمة الاستثمارية طويلة الأمد، من أبرز العوامل المؤثرة في قرار الشراء.

وذكر بن لاحج أنه في ظل ارتفاع تكاليف البناء، ومحدودية الأراضي المتميزة، واشتداد المنافسة، أصبح من الضروري أن يتبنى المطورون نهجاً أكثر استراتيجية في مختلف مراحل التطوير، يرتكز على التخطيط الفعّال، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتقديم مشاريع توفر قيمة حقيقية ومستدامة للمشترين.

ولفت إلى أن ابتكارات مثل «ترميز الأصول العقارية» تفتح المجال أمام فرص استثمارية أكثر سهولة، بما ينسجم مع توجه دبي نحو سوق عقاري أكثر رقمية وشمولاً، فيما سيكون المطورون الذين ينجحون في الموازنة بين تبني الابتكار والالتزام بأعلى معايير الجودة والتنفيذ والتسليم، هم الأقدر على قيادة النمو المستدام وتعزيز تنافسيتهم في السوق.

تحديات متزامنة

وقال شو ما، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «تومورو وورلد بروبرتيز»: يواجه المطورون العقاريون في دبي اليوم مجموعة من التحديات المتزامنة، يأتي في مقدمتها ارتفاع تكاليف البناء، وتقلبات عمليات التوريد والخدمات اللوجستية العالمية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري نتيجة التطورات الجيوسياسية، فضلاً عن المنافسة المتزايدة في سوق يشهد نضجاً متسارعاً.

وأضاف شو ما: لقد شهدت مواد البناء الرئيسية، مثل الحديد والأسمنت والمواد الصبّية، ارتفاعات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة الماضية، مما يتطلب من المطورين اعتماد نهج أكثر استباقية في إدارة عمليات التوريد.

وبناء شراكات طويلة الأمد مع الموردين والمقاولين، إلى جانب التخطيط المالي والتشغيلي الذي يضمن استمرارية تنفيذ المشاريع دون التأثير في الجودة أو مواعيد التسليم.

وتابع: في المقابل، فإن زيادة المعروض لا تمثل تحدياً بحد ذاتها، بل تعكس تطوراً طبيعياً لسوق عقاري يتمتع بطلب محلي ودولي قوي، وفي هذه المرحلة، ستصبح القدرة على تقديم مشاريع ذات قيمة مضافة وجودة عالية، والالتزام بالتسليم، عوامل أكثر أهمية من المنافسة السعرية وحدها.

وأكد شو ما أن سوق دبي العقاري يواصل إظهار مستويات عالية من المرونة بفضل الأسس الاقتصادية القوية للإمارة، وتدفق الاستثمارات الدولية، والرؤية الحكومية طويلة الأمد.

ومن هذا المنطلق، فإن الشفافية، والكفاءة التشغيلية، والتخطيط الاستراتيجي، وتنويع مصادر التوريد، تمثل الأدوات الأكثر فاعلية لتجاوز التحديات الحالية، وضمان استمرار القطاع في تحقيق نمو مستدام يعزز مكانة دبي كواحدة من أبرز الوجهات العقارية والاستثمارية على مستوى العالم.

توريد مبكر

وقال أجاي راجندران، المؤسّس ورئيس مجلس إدارة «ميراكي للتطوير العقاري»، إن المرونة في قطاع التطوير لا تُبنى عند ظهور التحديات، بل يتم تأسيسها قبل ذلك بوقت طويل، فالقدرة على الحفاظ على وتيرة العمل تعتمد على التخطيط المنضبط، والتنفيذ الفعّال، وبناء شراكات قوية مع مختلف الأطراف ضمن سلسلة القيمة.

وأضاف راجندران: نولي أهمية كبيرة للتوريد المبكر للمواد ذات فترات التوريد الطويلة، إلى جانب المراجعة المستمرة للخطط والجداول الزمنية للإنشاء، والحفاظ على مرونة في ترتيب مراحل التنفيذ، بما يضمن استمرار تقدم الأعمال حتى في ظل تغير الظروف الخارجية.

وعند ظهور أي تحديات مرتبطة بسلاسل الإمداد، نعمل بشكل وثيق مع موردينا المحليين الموثوقين، ونكيّف الحلول اللوجستية للحد من أي تأثيرات محتملة على سير العمل.

وتابع: بالقدر ذاته من الأهمية، نستثمر في كوادرنا البشرية، فمن خلال تعزيز إجراءات السلامة، وتفعيل مشاركة الإدارة العليا، نحرص على توفير بيئة عمل تحافظ على تحفيز الفرق ورفع مستويات الإنتاجية، ومع اعتماد التواصل الشفاف بين جميع أصحاب المصلحة، تُمكّننا هذه المبادئ من مواصلة تنفيذ مشاريعنا بكفاءة، مع الحفاظ على الجودة والموثوقية والالتزام التي يتطلبها سوق اليوم.

شراكات قوية

وأفاد مراد صالح، الرئيس التنفيذي لشركة «أمواج» للتطوير العقاري، بأن القطاع يشهد في دبي اليوم مرحلة أكثر نضجاً وتنافسية، حيث أصبحت معايير النجاح تتجاوز إطلاق المشاريع لتشمل القدرة على التخطيط الدقيق، وإدارة الموارد بكفاءة، وتقديم قيمة مستدامة تلبي تطلعات المستثمرين والسكان على حد سواء.

وأضاف صالح: تعد تكاليف البناء وتقلبات سلاسل الإمداد العالمية من أبرز التحديات التي يواجهها المطورون حالياً، وللتعامل معها، يجب التخطيط المبكر، واختيار المواقع بعناية، وإجراء دراسات جدوى دقيقة، ووضع خطط مالية واضحة، بالإضافة إلى إدارة التوريد بكفاءة؛ ما يساعد على ضبط التكاليف وتقليل تأثير التغيرات الخارجية.

وتابع: نعتمد على التخطيط المبكر والتنسيق بين مختلف مراحل التطوير، لتحقيق التوازن بين الرؤية التصميمية والكفاءة التشغيلية، كما نحرص على بناء شراكات قوية مع المقاولين والموردين، إلى جانب اعتماد حلول مرنة في إدارة المشاريع، ويسهم ذلك في الحفاظ على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية، حتى في ظل ظروف السوق المتغيرة.

وذكر أنه بالنسبة لارتفاع أسعار الأراضي وزيادة المنافسة، فإن المرحلة الحالية تدفع المطورين نحو تقديم مشاريع أكثر تميزاً وتركيزاً على القيمة بدلاً من الاعتماد على زيادة حجم المعروض فقط، فالمستثمر اليوم أصبح أكثر وعياً.

ويبحث عن مشاريع توفر تجربة متكاملة تجمع بين جودة التصميم، والموقع الاستراتيجي، والاستدامة، والقدرة على الحفاظ على قيمتها على المدى الطويل.

وأشار إلى أن نمو المعروض في السوق العقاري يمثل جزءاً طبيعياً من تطور دبي كوجهة عالمية للسكن والاستثمار، وهو ما يعزز أهمية الابتكار ورفع معايير الجودة بين المطورين. فالمنافسة الصحية تسهم في بناء سوق أكثر توازناً، وتدفع القطاع نحو مستويات أعلى من الكفاءة والتميز.

وأكد صالح أنه رغم التحديات التشغيلية والاقتصادية، يواصل السوق العقاري في دبي إظهار مرونة قوية مدعومة بالنمو السكاني، وتدفقات الاستثمار الدولي، والرؤية التنموية طويلة الأمد للإمارة، والمرحلة المقبلة ستمنح الأفضلية للمطورين القادرين على الجمع بين الانضباط المالي، جودة التنفيذ، وفهم احتياجات السوق المتغيرة.

أسعار المواد

بدوره، قال توصيف خان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «دوغاستا العقارية»: إن تكاليف البناء تظل واحداً من التحديات الرئيسية التي تواجه المطورين العقاريين؛ إذ أن أسعار المواد الخام عرضة للتقلب والتغير على مدار فترة تنفيذ المشروع، ما يزيد من صعوبة إدارة الميزانيات والحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية، بدءاً من مرحلة التخطيط وحتى الإنجاز النهائي.

وأضاف خان: يتمثل التحدي الرئيسي الآخر في مدى توفر العمالة الماهرة في قطاع الإنشاءات، فمع التدفق المستمر للمشاريع العقارية في جميع أنحاء دبي، يستمر الطلب المرتفع على العمالة المتخصصة، وهو ما قد يشكل ضغطاً على الجداول الزمنية للبناء ومواعيد تسليم المشاريع في حال عدم توفر القوى العاملة المطلوبة في الوقت المناسب.

وتابع: وفي حين يستمر الطلب على العقارات بمعدلات صحية وقوية، يُتوقع من المطورين تقديم مشاريع عالية الجودة والتزام صارم بالمواعيد المحددة، وهو ما يتطلب تنسيقاً دقيقاً في كافة مراحل عمليات الإنشاء.

وأشار خان إلى أن التخطيط الدقيق والتنسيق المبكر يسهم في الحد من آثار تقلبات تكاليف البناء، إذ أن العمل عن كثب مع الموردين، وتخطيط عمليات التوريد والتجهيز مسبقاً بفترة كافية، إلى جانب وضع جداول زمنية واقعية للمشاريع، من شأنه أن يمنح رؤية أكثر وضوحاً للتكاليف طوال مراحل التطوير. كما يتطلب التعامل مع تحديات القوى العاملة تخطيطاً طويل الأجل أيضاً.

حيث إن بناء علاقات قوية مع المقاولين، ودعم تطوير مهارات العمالة، وتحسين إدارة الجداول الزمنية للمشاريع، يضمن توفر الكفاءات والمهارات المطلوبة في الوقت المناسب. وبشكل عام، فإن المطورين الذين يركزون على التخطيط الفعال، والتنفيذ القوي.

والشراكة الوثيقة مع مقاولي البناء، يكونون في موقع أفضل لإدارة هذه التحديات بنجاح، وتسليم المشاريع في مواعيدها المحددة ووفق أعلى المعايير والمواصفات المطلوبة، بحسب خان.

تنبؤ بالمخاطر

وأكد إبراهيم إمام، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في «بلانرادار» أن سوق دبي العقاري يواصل تسجيل نمو قوي، حيث بلغت قيمة التصرفات العقارية 252 مليار درهم بالربع الأول، وفي الوقت نفسه يعمل المطورون في بيئة تشهد ضغوطاً متزايدة على التكاليف، إذ تتوقع «تيرنر آند تاونسند» أن يصل معدل تضخم تكاليف البناء في دبي إلى نحو 5 % خلال عام 2026.

وأضاف أنه في ظل هذه المتغيرات، لا تقتصر القدرة التنافسية على إطلاق المزيد من المشاريع، بل تعتمد بشكل متزايد على كفاءة التنفيذ، والقدرة على التنبؤ بالمخاطر، والحفاظ على جودة المشاريع.

وتابع: رغم أن بعض العوامل، مثل توافر الأراضي وظروف التمويل وتكاليف المواد، قد تكون خارج نطاق سيطرة المطور، فإن إدارة المشروع وكفاءة تنفيذه تبقى ضمن نطاق سيطرته، إذ تساعد الرؤية الواضحة لمراحل تقدم المشروع والموافقات والوثائق والجودة على اكتشاف المشكلات مبكراً، والحد من إعادة العمل التي يمكن تجنبها، واتخاذ قرارات أسرع وأكثر استناداً إلى المعلومات.

وقال إمام: وهنا تبرز أهمية الرقمنة في ربط جميع الأطراف بمعلومات دقيقة ومحدثة، بما يعزز الشفافية والمساءلة طوال مراحل التنفيذ، ومع استمرار نضج سوق دبي العقاري، سيكون المطورون الأكثر قدرة على المنافسة هم من يجمعون بين استراتيجية تطوير قوية، وتنفيذ منضبط، واستخدام أكثر ذكاءً لبيانات المشاريع.

اشتراطات التمويل

وأفاد إيغور كاربيكوف، رئيس الشؤون التجارية في شركة «أر إيفوليوشن»، بأنه مع تواصل زخم السوق العقاري في دبي، يواجه المطورون تحديات متزايدة تتجسد في ارتفاع تكاليف البناء والأراضي، وتصاعد حدة المنافسة، واشتراطات التمويل التي تحصر الفرص في المشاريع الأكثر مصداقية.

وتتطلب المحافظة على الميزة التنافسية الانضباط في إدارة هذه المقومات الأساسية، بدءاً من الاستحواذ المبكر على الأراضي، وضبط التكاليف بتصاميم ذكية، وصولاً إلى تنويع مصادر التمويل بين مبيعات «على المخطط» ورؤوس الأموال المؤسسية.

وأضاف كاربيكوف: في قطاع العقارات فائقة الفخامة، لم تعد عناصر الموقع والتصميم وحدها كافية لصناعة التميز، إذ يشهد السوق تحولاً متزايداً نحو تطوير مساحات سكنية ترتقي بجودة الحياة، وتدعم مفاهيم الصحة والرفاهية المستدامة، وتوفر قيمة طويلة الأمد من خلال تجارب معيشية متكاملة.

وتابع: يعكس هذا التحول النمو اللافت لسوق العقارات المرتكزة على الصحة والرفاهية في الإمارات، والذي ارتفع من 3.3 مليارات دولار في عام 2017 إلى 14.6 مليار دولار في عام 2025، وفقاً لمعهد الرفاهية العالمي، بما يؤكد تنامي الطلب على بيئات سكنية تعزز أسلوب حياة أكثر توازناً وصحة.

ومن هنا، ستكون الريادة المستقبلية من نصيب المطورين القادرين على إعادة تعريف مفهوم الفخامة، من خلال دمج مفاهيم الصحة والاستدامة والابتكار ضمن جوهر مشاريعهم، وليس باعتبارها عناصر إضافية، ومع استمرار تطور توقعات المشترين، ستبقى الميزة التنافسية الحقيقية مرتبطة بقدرة المطورين على تقديم مشاريع لا تقتصر على توفير مساحات سكنية فاخرة، بل تمنح قيمة مستدامة وتجارب معيشية استثنائية تتجاوز المفهوم التقليدي للرفاهية، وفقاً لكاربيكوف.