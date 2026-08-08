الإمارات تواصل الصدارة العالمية في سرعة بيانات الهواتف المتحركة

واصلت خدمات بيانات الهواتف المقدمة من قبل شركتي «اتصالات» و«دو» تصدرها الشبكات العالمية في سرعة البيانات وذلك بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وفق مؤشر«سبيد تيست» العالمي المتخصص في قياس سرعات شبكات الإنترنت الذي أوضح أن سوق الإمارات اختتم يونيو الماضي متفوقاً على كافة الأسواق العالمية كأسرع خدمات الإنترنت المتحرك منذ بداية العام.

وأوضحت بيانات المؤشر العالمي تقدم عدد من الدول الخليجية صدارة شبكات العالم، حيث سجل سوق الإمارات متوسط سرعة للإنترنت المتحرك بلغ سقفها على شبكات المشغلين المحليين حوالي 673 ميجا / بت في الثانية الواحدة، تلاه السوق القطري مسجلاً 561 ميجا / بت في الثانية، بينما جاءت الكويت في المرتبة الثالثة عالمياً مسجلة قرابة 369 ميجا / بت في الثانية.

وحقق السوق الإماراتي سرعات مضاعفة مقارنة بالسرعات المطبقة في الكثير من وجهات الأعمال النشطة في جودة الاتصالات، التي شهدت تطوراً واضحاً في الفترة الأخيرة مثل سوق البرازيل وسوق دولة بروناي، فيما احتفظ بعدة أضعاف للسرعات المطبقة في الأسواق الأخرى كالسوق الأمريكي وكافة الأسواق الأوروبية والآسيوية باعتبارها جهات جاذبة للحياة والأعمال.

من جهة أخرى، حل السوق المحلي في المرتبة الأولى عربياً، والمرتبة الثالثة عالمياً، في شهر يونيو الماضي، وذلك على صعيد سرعات خدمات الإنترنت الثابت بسرعة قاربت 379 ميجا / بت في الثانية، وذلك ضمن قائمة تصدرتها سنغافورة.

وجاء سوق الإمارات متقدماً بدوره في سرعات الإنترنت الثابت على العديد من الدول ذات الشبكات الأسرع عالمياً مثل هونغ كونغ التي سجلت سرعات 355 ميجا / بت في الثانية، وفرنسا حوالي 345 ميجا / بت في الثانية، وآيسلندا التي سجلت 322 ميجا / بت في الثانية.

ويواصل مشغلو السوق المحلي أنشطة تطوير شبكات الاتصالات محلياً، وذلك لتعزيز جودة الخدمات واستيعاب التطورات الواضحة في الاتصالات والتحول بشكل واضح إلى الجيل الجديد من الخدمات الثابتة والمتحركة.