90 ملياراً تمويلات مصرفية لشركات الإمارات

حصلت الشركات العاملة في الإمارات على 90 مليار درهم كتمويلات مصرفية خلال عام.

ووفق بيانات حديثة للمصرف المركزي ارتفع الرصيد التراكمي للشركات العاملة بالدولة نمو 10% إلى 963 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقارنة بنفس الفترة من 2025 وضمت تمويلات ممنوحة إلى الشركات الصغيرة تلامس 100 مليار درهم تقريباً.

وكان قطاع الشركات المستفيد الأول من تمويلات المصارف العاملة بالإمارات بحصة 45% من إجمالي تمويلات المصارف بشكل عام فيما بلغت حصة تمويلات الشركات إجمالي 62% من إجمالي التمويلات الممنوحة للقطاع الخاص حتى مايو 2026.

وكانت الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري أكثر فترات النشاط التمويلات من المصارف المحلية لقطاع الشركات بحصة 44% من إجمالي تمويلات الشركات على مدار العام وبقيمة إجمالية 40 مليار درهم.

وبلغت حصة تمويلات الأفراد 37% من إجمالي تمويلات القطاع الخاص حتى نهاية مايو الماضي فيما بلغت حصتها 27% من إجمالي تمويلات المصارف بشكل عام برصيد تراكمي بلغ 591 مليار درهم.

وحصل قطاع الأفراد على حوالي 70 مليار درهم على مدار العام بنمو سنوي 13% فيما تركز حوالي 23 مليار درهم من إجمالي تلك التمويلات في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري. (أبوظبي - سامح الليثي)

حصة الشركات من التمويلات المصرفية

%37

حصة الأفراد من تمويلات القطاع الخاص