مطار دبي يحافظ على الصدارة العالمية بالسعة المقعدية في أغسطس

حافظ مطار دبي الدولي على مركزه الأول عالمياً كأكبر مطارات العالم في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية خلال شهر أغسطس الجاري، مؤكداً دوره المحوري بوصفه أحد أهم مراكز النقل الجوي العالمية.

ووفقاً لبيانات مؤسسة «أو أيه جي» الدولية المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران، فقد بلغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة عبر مطار دبي الدولي خلال أغسطس الجاري أكثر من 4.54 ملايين مقعد مجدول (9.08 ملايين مقعد في الاتجاهين)، بدعم من توسع الناقلات الوطنية واستقطاب شركات طيران جديدة، الأمر الذي يعكس قدرة المطار على الحفاظ على ريادته الدولية في ظل استمرار التغيرات التي تشهدها أسواق الطيران العالمية.

لندن هيثرو

وبحسب البيانات، جاء مطار لندن هيثرو في المركز الثاني بإجمالي 4.26 ملايين مقعد، مسجلاً تراجعاً طفيفاً بنسبة 1% على أساس سنوي، فيما تقدم مطار سيئول الدولي إلى المركز الثالث بعد أن بلغت سعته 3.95 ملايين مقعد، محققاً نمواً بنسبة 3% مقارنة بأغسطس من العام الماضي. واحتل مطار أمستردام المرتبة الرابعة بسعة بلغت 3.85 ملايين مقعد، بينما جاء مطار إسطنبول في المركز الخامس بإجمالي 3.80 ملايين مقعد.

وبحسب البيانات حل مطار باريس شارل ديغول في المركز السادس بسعة 3.74 ملايين مقعد، يليه مطار سنغافورة في المركز السابع بإجمالي 3.64 ملايين مقعد، واحتل مطار هونغ كونغ الدولي المركز الثامن بسعة 3.55 ملايين مقعد، بينما تراجع مطار فرانكفورت إلى المركز التاسع بسعة 3.51 ملايين مقعد مع استقرار في الأداء مقارنة بالعام السابق. واختتم مطار مدريد قائمة العشرة الأوائل في المركز العاشر بسعة 2.78 مليون مقعد.

وفي مؤشر السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية معاً، كشف تقرير «أو إيه جي» عن أن مطار «أتلانتا هارتسفيلد جاكسون» الدولي جاء في الصدارة بإجمالي 5.44 ملايين مقعد، وحل مطار شيكاغو أوهير الدولي بالمركز الثاني بسعة 5.07 ملايين مقعد، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاء مطار شنغهاي بودونغ الدولي في المركز الثالث بسعة 4.99 ملايين مقعد.

ويؤكد استمرار تصدر مطار دبي الدولي للقائمة مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للطيران والسفر الدولي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وشبكة الرحلات الواسعة التي تربط الشرق بالغرب، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والخدمات التشغيلية التي تعزز قدرتها على استيعاب ملايين المسافرين من مختلف أنحاء العالم.

وتبرز نتائج أغسطس 2026 استمرار المنافسة بين أكبر المطارات الدولية، إلا أن مطار دبي نجح في الحفاظ على فارق مريح عن أقرب منافسيه، ليواصل ترسيخ مكانته بوصفه البوابة الجوية الدولية الأكثر ازدحاماً على مستوى العالم.

ربط عالمي

وواصل مطار دبي الدولي الحفاظ على انسيابية حركة الربط العالمي خلال فترة الاضطرابات الإقليمية التي فرضت قيوداً كبيرة على الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي وجداول الرحلات عبر أحد أهم ممرات الطيران في العالم. كما حافظ المطار على عملياته التشغيلية تحت ظروف متغيرة ومتسارعة، مع مواءمة الجداول التشغيلية وتدفقات المسافرين وخدمات المناولة الأرضية وفقاً لطاقة المجال الجوي المتاح.

واستقبل مطار دبي الدولي 18.6 مليون ضيف في الربع الأول من عام 2026، في حين بلغ عدد شركات الطيران العاملة من مطار دبي أكثر من 50 شركة. وحافظ مطار دبي الدولي على مركزه كأكبر مطار في العالم خلال عام 2025، من حيث أعداد المسافرين الدوليين، للعام الـ12 على التوالي، بعد أن واصل على مدار العام الماضي تسجيل معدلات نمو قوية في حركة السفر الدولية، مقارنة بنظرائه في قائمة أكبر المطارات بالعالم، وفقاً للتقرير السنوي لمجلس المطارات العالمي.