مفاجآت صيف دبي.. ترفيه متواصل وعروض فاخرة

مع بداية شهر أغسطس، تدخل مفاجآت صيف دبي 2026 مرحلة جديدة من موسمها الصيفي، عبر برنامج متنوع يجمع بين الترفيه والتسوق والرياضة والثقافة، تحت شعار «يا حيّ صيف دبي»، في وقت تواصل فيه مراكز التسوق استقطاب العائلات والمقيمين والزوار من داخل الدولة وخارجها من خلال تجارب تمتد طوال الشهر، تعزز مكانة الإمارة وجهة صيفية عالمية للتسوق والترفيه.

وبدأت أجندة أغسطس بسلسلة من الفعاليات المجتمعية داخل مراكز التسوق، حيث استضاف دبي فستيفال بلازا في الأول من أغسطس فعالية تحدي الرقص التي جمعت الشباب والعائلات في أجواء تفاعلية.

فيما احتضن ابن بطوطة مول في الثاني من أغسطس سباق الجري الداخلي بمسافات تتراوح بين كيلومتر واحد و10 كيلومترات، بما أتاح المشاركة لمختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية، ضمن مبادرات تشجع على تبني أنماط حياة صحية داخل بيئة مكيفة خلال فصل الصيف.

وفي الجانب الترفيهي، يواصل عالم مدهش استقبال الأطفال والعائلات حتى 23 أغسطس، مقدماً ألعاباً ترفيهية، وورش عمل، وعروضاً مسرحية، وأنشطة تفاعلية، فيما تستمر فعالية نادي سيتي سنتر الصيفي في سيتي سنتر مردف حتى 8 أغسطس، ببرنامج يضم ورشاً إبداعية.

وتجارب ترفيهية، وجوائز، وأنشطة مخصصة للعائلات والمراهقين. كما تستمر عالم دبي للرياضة حتى 25 أغسطس، مقدمة أكبر وجهة رياضية داخلية في المنطقة لعشاق كرة القدم وكرة السلة والتنس والريشة الطائرة وغيرها من الرياضات.

ويحظى قطاع التجزئة الفاخر بحضور بارز خلال أغسطس من خلال النسخة الفاخرة من «مفاجآت صيف دبي»، التي تستمر حتى 31 أغسطس، وتقدم تجارب تسوق راقية تشمل إطلاقات حصرية للمنتجات، وخدمات شخصية، ومتاجر مؤقتة، وهدايا عند الشراء داخل مجموعة من أبرز العلامات التجارية العالمية، بما يعزز مكانة دبي وجهة رائدة للتسوق الفاخر في المنطقة.

وفي هذا الإطار، يتحول دبي مول خلال أغسطس إلى منصة لأبرز العلامات الفاخرة المشاركة في النسخة الفاخرة من «مفاجآت صيف دبي»، مع مشاركة علامات عالمية، والتي تقدم مجموعات حصرية وخدمات تخصيص ونقش مجانية، وهدايا مع المشتريات، وتجارب تسوق مصممة خصيصاً للعملاء، في خطوة تعكس توجه مفاجآت صيف دبي إلى تقديم قيمة مضافة لقطاع التجزئة الفاخر.

وتحويل تجربة الشراء إلى تجربة شخصية تتجاوز اقتناء المنتجات. وتتواصل بالتزامن مع ذلك حملات السحب الكبرى التي تمنح المتسوقين فرصاً للفوز بشقق سكنية، وسيارات، وكيلوغرامات من الذهب، وإقامات فندقية، وملايين نقاط المكافآت، إلى جانب العروض الموسمية التي تقدمها آلاف المتاجر المشاركة في مختلف أنحاء الإمارة، ما يضيف قيمة أكبر لتجربة التسوق طوال شهر أغسطس.

ويعكس تنوع فعاليات أغسطس استراتيجية مفاجآت صيف دبي في تحويل موسم الصيف إلى منصة متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه والثقافة والرياضة، بما يلبي تطلعات مختلف فئات الزوار، ويدعم استمرار النشاط في قطاعي التجزئة والسياحة خلال الموسم، ويعزز مكانة دبي واحدة من أبرز الوجهات العالمية التي تقدم تجارب متجددة على مدار العام.