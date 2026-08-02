الشركات الوطنية تتسلم 18 طائرة من «بوينغ» خلال النصف الأول

بيانات التسليم تعكس استمرار خطط التوسّع وتحديث الأساطيل لدى شركات الطيران الإماراتية

أظهرت جداول التسليم الصادرة عن شركة «بوينغ» الأمريكية أن 3 شركات إماراتية تسلمت خلال النصف الأول من العام الجاري 18 طائرة جديدة، ما يشكل أكثر من 66.6 % من إجمالي الطائرات التي سلمتها الشركة للناقلات في المنطقة، البالغ عددها 27 طائرة، في مؤشر يعكس استمرار خطط التوسع، وتحديث الأساطيل لدى شركات الطيران الإماراتية، وتعزيز حضورها في أسواق السفر والشحن العالمية.

دبي لصناعات الطيران

وبحسب بيانات الشركة الأمريكية تسلمت شركة «دبي لصناعة الطيران»، الذراع البارزة في قطاع تأجير الطائرات، 11 طائرة من طراز 737 ماكس، ما يدعم محفظتها المتنامية من الطائرات الحديثة، ويعزز قدرتها على تلبية الطلب من شركات الطيران العالمية الباحثة عن كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات.

وأظهرت البيانات أن «الإمارات للشحن الجوي» تسلمت 6 طائرات شحن من طراز «777F»، في خطوة استراتيجية، تهدف إلى تعزيز أسطولها الجوي، ورفع قدرتها التشغيلية في قطاع الشحن الجوي العالمي.

تأتي هذه الإضافة في ظل النمو المتواصل في الطلب على خدمات نقل البضائع جواً، مدفوعاً بازدياد حركة التجارة الإلكترونية، وتوسع سلاسل الإمداد الدولية، والحاجة إلى حلول نقل تتميز بالسرعة والكفاءة والموثوقية.

وتوفر طائرات «777F» الجديدة دعماً مهماً لعمليات الشركة، نظراً لما تتمتع به من قدرة عالية على حمل كميات كبيرة من الشحنات لمسافات طويلة، مع كفاءة تشغيلية، تساعد على تحسين الأداء، وتقليل زمن الرحلات، كما تسهم هذه الطائرات في تعزيز مرونة شبكة الشحن التابعة لـ«الإمارات للشحن الجوي»، وتمكينها من تلبية احتياجات العملاء في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات الدوائية، والمنتجات ذات القيمة العالية، والسلع التي تتطلب ظروف نقل خاصة.

فلاي دبي

في حين تسلمت «فلاي دبي» طائرة جديدة من طراز «737 ماكس»، ضمن خطتها الطموحة لتعزيز أسطولها الجوي، ودعم خطط النمو والتوسع خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج الشركة لاستلام المزيد من الطائرات الجديدة خلال الأشهر المقبلة، بما يسهم في زيادة الطاقة التشغيلية، وتلبية الطلب المتنامي على السفر الجوي، سواء عبر الوجهات الحالية أو الأسواق الجديدة،التي تستهدف الشركة الوصول إليها.

ومع تسليم 18 طائرة خلال العام الجاري تؤكد شركات الطيران الإماراتية عزمها مواصلة الاستثمار في الأساطيل الحديثة، لتعزيز قدرتها التنافسية عالمياً، والاستفادة من الطلب المتنامي على السفر والشحن الجوي، خصوصاً في ظل التعافي المستمر لقطاع الطيران العالمي بعد التحديات، التي شهدها خلال السنوات الماضية.