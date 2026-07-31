«فلاي دبي» تحلق بـ 28.3 ألف رحلة خلال الربع الثالث

315 رحلة مجدولة يومياً خلال الربع الثالث

53.9 ألفاً متوسط السعة المقعدية يومياً

9936 رحلة في الاتجاهين خلال أغسطس وهو الأعلى

4.85 ملايين مقعد يعكس استمرار الناقلة في رفع طاقتها الاستيعابية

تواصل شركة «فلاي دبي» تعزيز ريادتها في قطاع الطيران وترسيخ حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، مع تسجيل أداء تشغيلي قوي خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدفوعاً بزخم الطلب على السفر خلال موسم العطلات الصيفية، واستلام طائرات جديدة واستمرار التوسع الاستراتيجي في شبكة وجهاتها.

وكشفت جداول التشغيل التي حصلت «البيان» على نسخة منها أن الشركة جدولت تشغيل 28342 رحلة خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر، بإجمالي 4.855 ملايين مقعد، في مؤشر يعكس استمرار الناقلة في رفع طاقتها الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد على السفر من وإلى دبي، التي تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أبرز مراكز النقل الجوي في العالم.

رحلات مجدولة

وتظهر البيانات أن متوسط عدد الرحلات المجدولة بلغ نحو 315 رحلة يومياً خلال الربع الثالث، فيما بلغ متوسط السعة المقعدية نحو 53.9 ألف مقعد يومياً، وهو ما يعكس كثافة العمليات التشغيلية للشركة خلال واحدة من أكثر فترات العام ازدحاماً بحركة السفر.

واستحوذ شهر أغسطس على النصيب الأكبر من عدد الرحلات، مدفوعاً بذروة موسم السفر الصيفي، إذ بلغ عدد الرحلات المجدولة 9936 رحلة في الاتجاهين، وهو أعلى مستوى شهري خلال الربع الثالث، فيما وصل عدد المقاعد إلى 1.704 مليون مقعد، ما يمثل نحو 35.1 % من إجمالي الطاقة المقعدية للربع بأكمله.

وجاء شهر سبتمبر في المرتبة الثانية من حيث عدد الرحلات، مع برمجة 9496 رحلة وفرت نحو 1.626 مليون مقعد، مستفيداً من استمرار الطلب على السفر مع نهاية موسم الصيف وعودة حركة الأعمال والرحلات التجارية.

أما شهر يوليو، الذي يمثل بداية موسم الإجازات الصيفية، فقد شهد تشغيل 8910 رحلات في الاتجاهين، بإجمالي 1.524 مليون مقعد، ليشكل نقطة الانطلاق لموسم صيفي اتسم بارتفاع مستويات الطلب على مختلف الوجهات.

وتيرة مرتفعة

وتوضح الأرقام أن فلاي دبي حافظت على وتيرة تشغيل مرتفعة ومتوازنة طوال أشهر الربع الثالث، مع ارتفاع عدد الرحلات بين يوليو وأغسطس بنحو 11.5 %، قبل أن يتراجع بشكل طبيعي خلال سبتمبر بنسبة تقارب 4.4 % مقارنة بأغسطس، بالتزامن مع انتهاء ذروة الإجازات الصيفية، بينما بقيت الطاقة التشغيلية عند مستويات مرتفعة، ما يعكس مرونة الشركة في إدارة أسطولها وشبكة رحلاتها.

وبحسب تحليل البيانات بلغ متوسط عدد المقاعد المتاحة على الرحلة الواحدة خلال الربع الثالث نحو 171 مقعداً، وهو ما يتماشى مع طبيعة أسطول فلاي دبي الذي يعتمد على طائرات بوينغ 737 بمختلف طرازاتها، ويعكس كفاءة الشركة في توظيف أسطولها لتلبية الطلب المتزايد على السفر.

وتؤكد هذه المؤشرات استمرار فلاي دبي في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية، القائمة على زيادة السعة المقعدية وتعزيز الربط الجوي بين دبي وأكثر من 120 وجهة في 58 دولة عبر أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، مستفيدة من النمو المتواصل في حركة المسافرين عبر مطار دبي، إضافة إلى الطلب القوي على السفر السياحي وسفر الأعمال.

ويأتي الأداء التشغيلي القوي خلال الربع الثالث في وقت تواصل فيه الناقلة توسيع شبكتها وإضافة وجهات جديدة، إلى جانب استلام طائرات حديثة ضمن خططها لتحديث الأسطول وزيادة الطاقة التشغيلية، بما يعزز قدرتها على مواكبة النمو المتسارع في حركة النقل الجوي.

ويعكس حجم العمليات المجدولة خلال الربع الثالث الثقة المتزايدة في سوق السفر عبر دبي، كما يؤكد المكانة التي باتت تحتلها فلاي دبي كإحدى أسرع شركات الطيران نمواً في المنطقة، مستفيدة من نموذجها التشغيلي المرن وتكامل عملياتها مع منظومة الطيران في دبي، بما يدعم مستهدفات الإمارة في تعزيز قطاعي السياحة والطيران ورفع مساهمتهما في الاقتصاد.