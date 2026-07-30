طيران الإمارات تقدم خصومات ومزايا حصرية للطلبة حتى مارس 2027

كشفت طيران الإمارات عن باقة من العروض المخصصة للطلاب، تتضمن تخفيضات على أسعار التذاكر، إلى جانب مزايا سفر إضافية، وذلك للحجوزات التي تتم حتى 31 مارس 2027.

وتتيح المبادرة للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و31 عاماً الاستفادة من خصومات تصل إلى 10 % على تذاكر الدرجة السياحية، فيما تصل التخفيضات إلى 5 % على تذاكر الدرجة السياحية الممتازة ودرجة الأعمال، عند استخدام الرمز الترويجي STUDENT أثناء الحجز.

ولا تقتصر المزايا على التخفيضات السعرية، إذ يشمل العرض إمكانية تعديل الحجوزات بمرونة في حال تغير خطط السفر، إضافة إلى الحصول على 10 كيلوغرامات إضافية من الأمتعة أو قطعة أمتعة إضافية، وفق سياسة الرحلة، باستثناء الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا أو القادمة منهما، حيث تطبق مخصصات الأمتعة القياسية، كما يوفر العرض للطلاب إمكانية الاستفادة من خدمات الإنترنت اللاسلكي على متن الطائرة، بينما يحظى أعضاء برنامج Emirates Skywards بخيارات اتصال مجانية، من بينها خدمة الدردشة غير المحدودة خلال الرحلة.

وأوضحت الشركة أن العرض يشمل رحلاتها إلى أكثر من 140 وجهة حول العالم، سواء كان السفر لأغراض الدراسة أو الترفيه، مع اشتراط إبراز بطاقة طالب سارية أو خطاب قبول صادر عن مؤسسة تعليمية عند إنهاء إجراءات السفر للاستفادة من الامتيازات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود طيران الإمارات لتقديم حلول سفر تلائم احتياجات الطلبة، عبر توفير أسعار تنافسية ومزايا إضافية، تمنحهم مرونة أكبر وتجربة سفر أكثر راحة.