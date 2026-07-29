مركز الثقل المالي العالمي يواصل التحول نحو دبي

عارف أميري: منظومتنا تواصل جذب المزيد من المكاتب الإقليمية

واصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته بوصفه أحد أسرع المراكز المالية نمواً على مستوى العالم، مع تجاوز عدد الشركات النشطة المسجلة فيه حاجز الـ 10 آلاف شركة، للمرة الأولى خلال النصف الأول من عام 2026، ويعكس الأداء القوي للمركز تسارع تحول مركز الثقل المالي العالمي نحو دبي، مدفوعاً بالثقة المتزايدة في البيئة القانونية والتنظيمية للإمارة، وقدرتها على استقطاب المؤسسات المالية العالمية ورؤوس الأموال.

وقال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن أداء مركز دبي المالي العالمي في النصف الأول من عام 2026، يمثل محطة مهمة في مسيرة نمونا، حيث تجاوزت شركاتنا المسجلة النشطة حاجز الـ 10000 شركة لأول مرة، بنمو سنوي قدره 30 %، ما يعد دليلاً على ثقة المؤسسات العالمية في أطرنا القانونية والتنظيمية ذات المستوى العالمي، والمرونة التي يتمتع بها اقتصاد دبي بشكل عام.

وأضاف عيسى كاظم: من خلال توفير بيئة تتسم بالاستقرار والشفافية والتنافسية العالية، يواصل مركز دبي المالي العالمي دفع عجلة التنويع الاقتصادي في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد لاستقطاب رؤوس الأموال وحركة التجارة.

بدوره، قال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يظهر أداؤنا المالي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، مواصلة تحول مركز الثقل المالي العالمي نحو دبي، ويعد مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات المالية الرئيسة.

وتابع عارف أميري: «تواصل منظومتنا النمو بوتيرة أسرع، وجذب المزيد من المكاتب الإقليمية، مقارنة بالسوق، ما يشير بوضوح إلى أن المؤسسات المالية العالمية، والمكاتب العائلية، وشركات التقنية المبتكرة، ترى في مركز دبي المالي العالمي المنظومة الأساسية لتخطيط وتطوير وتأمين مستقبل عملياتها العالمية».f