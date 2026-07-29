جيل الأربعينيات يقود مشتري عقارات دبي الفاخرة بالنصف الأول

53 % من العملاء اشتروا منازل للسكن الرئيسي

أظهر تقرير أداء صادر عن «دبي سوذبيز إنترناشيونال ريالتي» للنصف الأول من عام 2026، أن الفئة العمرية بين 40 و49 عاماً شكلت الشريحة الأكبر من المشترين الذين تعاملوا مع الشركة في سوق العقارات الفاخرة، تلتها الفئة العمرية بين 50 و59 عاماً.

وتعكس هذه النتائج استمرار الطلب من أصحاب الثروات الباحثين عن مساكن طويلة الأجل وأصول يمكن الاحتفاظ بها للأجيال المقبلة، كما أشار التقرير إلى استمرار انتقال جزء من الطلب إلى جيل الألفية، ولا سيما الفئة الأكبر سناً، في حين ظل حضور جيل «زد» محدوداً بسبب حذره من تقلبات السوق.

وفيما يتعلق بدوافع الشراء، أظهرت بيانات الشركة أن 53 % من العملاء اشتروا عقارات لاستخدامها «مسكناً رئيسياً»، مقابل27 % اقتنوا «منزلاً ثانياً»، فيما لم تتجاوز نسبة المشترين الذين استهدفوا «الاستثمار المباشر» 10%، في حين شكلت عمليات الشراء المرتبطة بـ«الانتقال للسكن» 10 % أخرى.

وأوضح التقرير أن الطلب خلال النصف الأول من العام اتجه بصورة أكبر نحو تلبية احتياجات السكن طويل الأجل، مع تراجع الفرص الاستثمارية قصيرة الأجل في ظل حفاظ الأسعار على مستوياتها.

وأشار التقرير إلى أن سوق العقارات الفاخرة في الإمارات دخل النصف الثاني من عام 2026 بوتيرة مستقرة، بعد فترة تصحيح قصيرة شهدها نهاية الربع الأول نتيجة التطورات الجيوسياسية في المنطقة، وأضاف أنه رغم استقرار أحجام المعاملات مقارنة بعام 2025، فإن الطلب لا يزال قوياً على العقارات ذات المواقع المتميزة والتشطيبات عالية الجودة، فيما حافظت الأسعار على متانتها، خصوصاً للعقارات التي طُرحت بأسعار تتماشى مع مستويات الطلب الحالية.