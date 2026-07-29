تعاون بين «راكز» و«كونترول ريسكس» لتطوير معايير سكن العمال

أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) اتفاقية تعاون مع شركة «كونترول ريسكس الشرق الأوسط المحدودة»، لتطوير إطار عمل متكامل يهدف إلى الارتقاء بمعايير سكن العمال، وتحسين جودة حياتهم، وترسيخ أفضل الممارسات في مجالات الصحة والسلامة والرفاهية داخل المنطقة الاقتصادية.

وتأتي المبادرة ضمن جهود «راكز» لتعزيز أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في مساكن العمال، ودعم الشركات العاملة ضمن مجتمع أعمالها في تبني ممارسات مسؤولة تسهم في رفع مستوى رضا القوى العاملة، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية ويعزز استدامة نمو الأعمال.

وجرى توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لراكز، حيث وقعها كل من الدكتورة أليدا هيلينا شولتز، رئيس قطاع المالية في راكز، والدكتور جيمس سينكلير، الرئيس العالمي لقطاع الأعمال وحقوق الإنسان في شركة «كونترول ريسكس».

وبموجب الاتفاقية، تتعاون شركة «كونترول ريسكس» مع إدارة الصحة والسلامة والبيئة في راكز لإجراء تقييم شامل لممارسات إدارة مساكن العمال، ومقارنتها بأفضل المعايير الإقليمية والدولية، إلى جانب التشاور مع مختلف الجهات المعنية لإعداد إطار عمل متكامل يشكل خارطة طريق لتطوير معايير السكن، ويعزز ثقافة التحسين المستمر والالتزام بالممارسات المستدامة على المدى الطويل.

وأوضح رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، أن النمو المسؤول يبدأ من توفير بيئة عمل تمكن الشركات والأفراد الذين يقفون وراء نجاحها من الازدهار، وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو بناء نهج مؤسسي واضح ومتسق يعزز رفاهية العمال، ويدعم تنافسية مجتمع أعمال راكز، ويرسخ أسس التنمية المستدامة في مختلف قطاعات أعمالنا.

وقال الدكتور جيمس سينكلير، الرئيس العالمي لقطاع الأعمال وحقوق الإنسان في شركة «كونترول ريسكس»: يسرنا التعاون مع راكز في هذه المبادرة النوعية، حيث نسعى إلى تحويل أفضل الممارسات الإقليمية والدولية إلى إطار عملي قابل للتطبيق والقياس، يتناسب مع طبيعة بيئة الأعمال في المنطقة الاقتصادية. ومن خلال تقييم الواقع الحالي وإشراك الجهات المعنية، نهدف إلى توفير إرشادات واضحة تدعم تنفيذ تحسينات مستدامة وذات أثر ملموس في معايير سكن العمال.

ومن المتوقع، عقب الانتهاء من تطوير الإطار، أن يوفر للشركات العاملة ضمن «راكز» دليلاً عملياً يساعدها على إدارة مساكن العمال وفق أفضل الممارسات، والارتقاء بمعاييرها بصورة مستمرة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز جودة حياة العمال، وترسيخ منظومة متكاملة من الممارسات المسؤولة والمستدامة في إدارة مساكنهم.