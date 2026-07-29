طيران الإمارات ترفع سقف المنافسة بأفضل تجربة للدرجة السياحية الممتازة

تواصل طيران الإمارات تعزيز مكانتها كإحدى أبرز شركات الطيران العالمية في تقديم خدمات السفر الفاخر، بعد أن نجحت في ترسيخ مفهوم الدرجة السياحية الممتازة كخيار يجمع بين الراحة العالية والسعر الأقل مقارنة بدرجة رجال الأعمال.

وتشير التقييمات العالمية المتخصصة إلى أن مقاعد الدرجة السياحية الممتازة لدى طيران الإمارات أصبحت من بين الأكثر راحة على مستوى العالم، وهو ما عزز الطلب عليها ودفع الشركة إلى توسيع انتشارها عبر مختلف طائرات أسطولها.

وأطلقت طيران الإمارات الدرجة السياحية الممتازة لأول مرة في عام 2022 على متن طائرات إيرباص A380، قبل أن توسعها لاحقاً لتشمل طائرات بوينغ 777 وإيرباص A350 الحديثة. وتضم الشركة حالياً 130 طائرة مجهزة بهذه المقصورة، تشمل 52 طائرة A380، و43 طائرة بوينغ 777-300ER، و10 طائرات 777-200LR، إضافة إلى 25 طائرة A350-900، مع خطط لتعميمها على معظم أسطولها خلال السنوات المقبلة.

ورغم أن المقعد المستخدم من إنتاج شركة Recaro ولا يختلف كثيراً من حيث التصميم عن المقاعد المستخدمة لدى شركات طيران أخرى، فإن طيران الإمارات ركزت على تعزيز عوامل الراحة من خلال زيادة المسافة بين المقاعد إلى 40 بوصة، وتوفير إمالة تصل إلى 8 بوصات، إلى جانب مساند للساقين والقدمين، مع الحفاظ على عرض مريح للمقاعد، خصوصاً في طائرات A350 التي تعتمد توزيعاً بسبعة مقاعد في الصف بدلاً من ثمانية، ما يمنح الركاب مساحة إضافية.

ولا تقتصر التجربة على المقعد فقط، بل تشمل مستوى الخدمة والضيافة والوجبات والمرافق المقدمة على متن الطائرة. ويحصل ركاب الدرجة السياحية الممتازة على حقيبة مستلزمات شخصية تضم قناعاً للنوم وجوارب وسدادات للأذن ومجموعة للعناية بالأسنان، بالإضافة إلى مستحضرات للعناية بالبشرة، فيما تقدم الشركة وجبات ذات جودة عالية وخدمة شخصية بفضل صغر حجم المقصورة مقارنة بالدرجة السياحية التقليدية.

وباتت شركات الطيران العالمية تنظر إلى الدرجة السياحية الممتازة باعتبارها واحدة من أكثر المقصورات تحقيقاً للعائدات. فهي توفر إيرادات تقترب من درجة رجال الأعمال، مع استغلال أكثر كفاءة للمساحة داخل الطائرة، في ظل الإقبال المتزايد من المسافرين الباحثين عن راحة أكبر دون تحمل التكلفة المرتفعة لدرجة رجال الأعمال.

وتعد طيران الإمارات من أوائل الشركات في المنطقة التي تعتمد هذه الفئة على نطاق واسع، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية في سوق السفر الفاخر. كما تخطط الشركة لتجهيز 110 طائرات من طراز A380 و71 طائرة بوينغ 777-300ER بهذه المقصورة، إضافة إلى جميع طائرات A350 الجديدة، فضلاً عن طائرات بوينغ 777X المستقبلية التي ستضم الدرجة السياحية الممتازة ضمن تصميمها الأساسي.

ورغم أن أسعار الدرجة السياحية الممتازة تظل أقرب إلى أسعار درجة رجال الأعمال مقارنة بالدرجة السياحية، فإن خبراء الصناعة يرون أن ارتفاع الطلب وقلة المعروض من المقاعد يمنحان شركات الطيران قدرة كبيرة على الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية.