«يا حي صيف دبي».. العروض الترويجية تنعش مراكز التسوق

47 % من سكان الإمارات يعتزمون تمضية عطلتهم الصيفية داخل الدولة

تشهد مراكز التسوق في دبي انتعاشاً لافتاً منذ انطلاق مفاجآت صيف دبي 2026 تحت شعار «يا حي صيف دبي»، مدفوعة بحزمة واسعة من العروض الترويجية والفعاليات الترفيهية التي عززت الإقبال على الوجهات التجارية، ورسخت مكانة الإمارة واحدة من أبرز وجهات التسوق والترفيه العائلي خلال موسم الصيف.

وتتنافس مراكز التسوق على استقطاب المتسوقين عبر تنزيلات تصل إلى 90% على مختلف المنتجات في قطاعات الأزياء والإلكترونيات والجمال والمفروشات والمستلزمات الرياضية، إلى جانب حملات السحب على السيارات والجوائز الكبرى، وبرامج المكافآت والعروض الحصرية على المطاعم ووجهات الترفيه، بما يوفر قيمة مضافة للمتسوقين ويحفز الإنفاق خلال الموسم.

وتؤكد مؤشرات السوق استمرار قوة الطلب المحلي، إذ أظهرت دراسة أجرتها منصة مختبر السعادة التابعة لماجد الفطيم أن 47% من سكان دولة الإمارات يعتزمون قضاء عطلتهم الصيفية داخل الدولة، فيما اختار 72% منهم مراكز التسوق كوجهتهم المفضلة لقضاء أوقات الفراغ، في ظل تنوع التجارب التي توفرها هذه الوجهات وارتفاع تكاليف السفر إلى الخارج.

واستجابة لهذا التوجه، أطلقت ماجد الفطيم حملة «صيفي مع MAF» في مول الإمارات، والتي تمتد حتى نهاية أغسطس، وتجمع بين عروض التسوق والمطاعم والترفيه والفعاليات الرياضية والمجتمعية، إلى جانب سحوبات على جوائز تتجاوز قيمتها 15 ألف درهم، وبرامج مكافآت عبر تطبيق SHARE تمنح المتسوقين فرصاً إضافية للفوز بجوائز وقسائم شراء.

كما تقدم مجموعة الفطيم العقارية برنامجاً حافلاً بالفعاليات ضمن دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا والعربية سنتر، يشمل ورشاً للأطفال، وعروضاً ترفيهية حية، وتجارب تفاعلية للعائلات، إلى جانب استمرار تشغيل الوجهات الترفيهية الداخلية، وحملة «تسوق واربح» التي تتيح للمتسوقين فرصة الفوز بسيارات وجوائز قيمة طوال فترة الحملة.

وسجلت محفظة المراكز التجارية التابعة للمجموعة نمواً بنسبة 10% في أعداد الزوار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بتنوع الفعاليات، واتساع قاعدة العروض الترويجية، والإقبال المتزايد على الوجهات الداخلية خلال أشهر الصيف.

ويتوقع العاملون في قطاع التجزئة استمرار الزخم خلال الأسابيع المقبلة، مستفيدين من قوة الطلب المحلي، واستمرار تدفق السياح، وتكامل أجندة الفعاليات التي تنظمها دبي على مدار الموسم، بما يعزز مبيعات متاجر التجزئة، ويرسخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للتسوق والترفيه على مدار العام.