اتفاقية بين «راكز» و«فزعة» لدعم مجتمع الأعمال

كشفت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» عن توقيع اتفاقية تعاون مع برنامج «فزعة»، في خطوة جديدة تعزز منظومة الخدمات التي تقدمها لمجتمع أعمالها، وذلك بإتاحة عضويات البرنامج لموظفي الشركات العاملة ضمن «راكز»، بما يوفر لهم باقة واسعة من العروض والخصومات والخدمات في مختلف القطاعات على مستوى الإمارات.

وتأتي الاتفاقية في إطار جهود «راكز» المستمرة لإثراء تجربة المستثمرين والشركات، وتقديم مزايا نوعية تسهم في رفع جودة حياة الكوادر البشرية العاملة لديها. وبموجب الاتفاقية، سيتمكن الموظفون المؤهلون في الشركات المسجلة لدى «راكز» من الاشتراك، عبر الهيئة، في عضويات «فزعة» الفضية والذهبية والبلاتينية، والتي تمنحهم إمكانية الاستفادة من شبكة واسعة من الخدمات والمزايا في قطاعات متنوعة، تشمل الرعاية الصحية، وخدمات السيارات، والصحة والجمال، والمطاعم، والأثاث، والعقارات، وتأجير السيارات، إلى جانب العديد من العروض الحصرية الأخرى.

ووقع الاتفاقية في المقر الرئيسي لـ«راكز» كل من: ياسر عبدالله الأحمد، رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي في «راكز»، وأحمد محمد بوهارون، مدير عام برنامج «فزعة»؛ حيث تجسد هذه الشراكة توجه «راكز» نحو توسيع نطاق القيمة المضافة التي توفرها لعملائها، من خلال تقديم خدمات تتجاوز متطلبات تأسيس الأعمال والتراخيص، وصولاً إلى مبادرات تعزز رفاهية الموظفين، وتدعم الشركات في استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها. وبموجب الاتفاقية، ستتولى «راكز» تسهيل إجراءات التسجيل وإصدار عضويات «فزعة» للموظفين المستحقين، بما يتيح للشركات الاستفادة من منظومة متكاملة من المزايا التي يقدمها البرنامج عبر شبكة واسعة من الشركاء.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: «لا يقتصر دور "راكز" على تمكين المستثمرين من تأسيس أعمالهم وإدارتها، بل نحرص على توفير منظومة متكاملة من الخدمات التي تضيف قيمة حقيقية لتجربتهم، وتعزز تنافسية بيئة الأعمال. ويأتي تعاوننا مع برنامج "فزعة" امتداداً لهذا النهج، حيث يمنح موظفي الشركات العاملة ضمن مجتمع أعمالنا مزايا وخدمات يومية تسهم في تحسين جودة حياتهم، وتوفير قيمة مضافة لهم ولشركاتهم».

حلول مبتكرة وأكد أحمد محمد بوهارون، مدير عام برنامج «فزعة»، أن التعاون مع «راكز» يعكس التزام الجانبين بتقديم حلول مبتكرة تعزز رفاهية الموظفين وتدعم بيئة الأعمال في الدولة، مشيراً إلى أن البرنامج يواصل توسيع شراكاته الاستراتيجية لإتاحة خدماته أمام شرائح أوسع من المجتمع.

وأضاف: «يسرنا التعاون مع "راكز"، إحدى أبرز المناطق الاقتصادية في دولة الإمارات، لإتاحة عضوية "فزعة" أمام مجتمع أعمالها، ونؤمن بأن الشراكات الاستراتيجية تمثل ركيزة أساسية لخلق قيمة مستدامة. ومن خلال هذه الاتفاقية، سيتمكن موظفو الشركات المسجلة لدى "راكز" من الاستفادة من شبكة واسعة من العروض والخصومات والخدمات الحصرية في قطاعات متعددة تشمل الرعاية الصحية، والتجزئة، والضيافة، والتنقل، والتعليم، والترفيه، وغيرها».

وتنسجم الاتفاقية مع رؤية «راكز» في بناء بيئة أعمال متكاملة، لا تقتصر على توفير البنية التحتية والخدمات الاستثمارية، وإنما تمتد إلى دعم العنصر البشري وتعزيز جودة الحياة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة جاذبة للاستثمار والأعمال والكفاءات.