«ديلي ميل» البريطانية: مطار دبي يطلق «ممر السجادة الحمراء» لعبور الجوازات في 6 ثوانٍ

بول غريفيث:مطار دبي يضع تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة تجربة سفر بلا جوازات

سلّطت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية الضوء على التجربة التقنية المتقدمة التي يشهدها مطار دبي الدولي، واصفة إياها بأنها نموذج جديد لمستقبل السفر العالمي، بعدما أسهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات البيومترية في تقليص إجراءات عبور منافذ مراقبة الجوازات إلى ما بين 6 و14 ثانية فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن مطار دبي الدولي أصبح يعتمد تجربة سفر أكثر سلاسة، عبر نظام «ممر السجادة الحمراء»، الذي يتيح للمسافرين العبور عبر منطقة مخصصة، دون الحاجة إلى إبراز جوازات السفر أو بطاقات الصعود إلى الطائرة، اعتماداً على تقنيات التعرف الذكي على الوجه، وربط بيانات الرحلات والوثائق مسبقاً.

ويتيح النظام الجديد للمسافرين السير عبر الممر المخصص، بعد تسجيل بيانات جواز السفر وتقديم صورة شخصية مسبقاً، حيث تتولى الأنظمة الذكية التحقق من هوية المسافر وأهليته للسفر بصورة آلية، إلى جانب دعم إجراءات مراقبة الأمتعة، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

وتتميز التقنية بقدرتها على تسريع حركة المسافرين خلال فترات الذروة، إذ تسمح بعبور ما يصل إلى عشرة أشخاص عبر منفذ الجوازات في الوقت نفسه، بما يعزز انسيابية الحركة داخل واحد من أكثر مطارات العالم ازدحاماً.

وكان مطار دبي الدولي قد أطلق أول منفذ عالمي لتدقيق الجوازات لا يتطلب إظهار وثائق السفر أو بطاقات الصعود، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والكاميرات البيومترية لرقمنة بيانات الركاب. وبدأ تطبيق المشروع العام الماضي لمسافري درجة الأعمال على الرحلات المغادرة من المبنى رقم (3)، قبل أن يتوسع ليشمل المسافرين القادمين أيضاً.

وجاء تطوير المشروع، بالتعاون بين مطارات دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بهدف تعزيز تجربة المسافرين، وتقديم نموذج متقدم في إدارة تدفقات الركاب داخل المطارات العالمية.

وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، إن الاستثمار في تقنيات الكاميرات المتطورة، يتيح للمسافر مواصلة رحلته داخل المطار، بينما يتم التحقق من أهليته للدخول أو المغادرة، دون الحاجة إلى استخدام الجواز بشكل مباشر، أو الاعتماد على أجهزة قراءة عند البوابات.

وأضاف أن الهدف يتمثل في تحقيق أعلى مستويات الدقة الأمنية، مع توفير تجربة أكثر سهولة وراحة للمسافرين، مشيراً إلى أن التقنية التي بدأت بشكل تجريبي لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، أصبحت تمتلك جاهزية للتوسع على نطاق أوسع.

وتتواصل جهود تطوير منظومة السفر الذكي في مطار دبي عبر حلول تقنية جديدة، تهدف إلى رفع الكفاءة، وتقليل زمن الإجراءات، من بينها أنظمة متقدمة لتسريع عمليات الفحص الأمني ومراقبة حركة المسافرين داخل مرافق المطار.

كما تشمل الابتكارات المستقبلية خيارات نقل جوي متطورة، من بينها التاكسيات الطائرة، التي تطورها شركة «جوبي أفييشن» الأمريكية، والتي تستهدف توفير رحلات سريعة بين المطار والوجهات القريبة خلال دقائق.

ويجري كذلك اختبار تقنيات ذكية لتحسين تجربة المسافرين داخل المطار، عبر أنظمة تتبع بيومترية، تساعد على تقديم الدعم في الوقت المناسب، من خلال تحديد موقع المسافر داخل المبنى، ومساعدته على الوصول إلى رحلته أو الخدمات المطلوبة بكفاءة أعلى.

وتعكس هذه التطورات توجه مطار دبي الدولي نحو تعزيز مكانته كمركز عالمي للسفر، من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، لتقديم تجربة سفر أكثر سرعة ومرونة، وترسيخ نموذج جديد في تشغيل المطارات المستقبلية.