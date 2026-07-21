اقتصادية رأس الخيمة تستقبل 4358 مكالمة هاتفية خلال النصف الأول

استقبل مركز الاتصال في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة 4358 مكالمة هاتفية خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر يعكس تنامي تفاعل مجتمع الأعمال والمستثمرين مع الخدمات التي تقدمها الدائرة، واستمرارها في تطوير قنوات التواصل المباشر بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الحكومية ورفع مستوى رضا المتعاملين.

وقالت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة: «يواصل مركز الاتصال أداء دور محوري في توفير الدعم والإجابة عن استفسارات المستثمرين وأصحاب الأعمال، من خلال تقديم المعلومات المتعلقة بالخدمات والإجراءات والمتطلبات التجارية، إلى جانب توجيه المتعاملين إلى الخدمات المناسبة، بما يختصر الوقت والجهد ويعزز كفاءة إنجاز المعاملات».

وأضافت: يأتي ذلك في إطار استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة الرامية إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين، عبر توفير قنوات اتصال فعالة وسريعة تستجيب لاحتياجات المستثمرين، وتضمن سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات، بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي وجودة الخدمات الحكومية. وأشارت إلى أن خدمات مركز الاتصال تسهم في دعم بيئة الأعمال بالإمارة، من خلال تسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتمكين المستثمرين ورواد الأعمال من الحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتراخيص والخدمات المختلفة، الأمر الذي يدعم جاذبية رأس الخيمة كوجهة استثمارية تنافسية.

ويؤكد حجم الاتصالات التي تعامل معها المركز خلال الأشهر الستة الأولى من العام حرص الدائرة على تعزيز التواصل المستمر مع المتعاملين، وتطوير منظومة الخدمات بما يواكب تطلعات المستثمرين، ويعزز مناخ الأعمال في الإمارة، انسجاماً مع رؤيتها في تقديم خدمات حكومية مبتكرة تتمحور حول احتياجات المتعاملين وترتقي بجودة تجربة الاستثمار.