مطار دبي يعمل بكامل زخمه ويقترب من طاقته التشغيلية القصوى

أكد بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، أن مطار دبي الدولي (DXB) يواصل عملياته بصورة طبيعية ويعمل بالقرب من كامل طاقته التشغيلية، رغم استمرار التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وما رافقها من تغييرات في مسارات الطيران الإقليمية، مشيراً إلى أن المطار نجح في الحفاظ على استمرارية الحركة بفضل جاهزية بنيته التشغيلية ومرونة إدارة المجال الجوي.

وأوضح غريفيث، في مقابلة مع بلومبيرغ على هامش معرض فارنبورو الدولي للطيران، أنه راجع وضع العمليات صباح يوم المقابلة، وتبين أن المطار يعمل بصورة اعتيادية، فيما تستمر شركة طيران الإمارات في تشغيل ما بين 80% و90% من جدول رحلاتها المعتاد، مؤكداً أن حركة المسافرين داخل المطار ظلت «مزدحمة كالمعتاد» خلال الأيام الماضية.

مرونة تشغيلية

وأشار إلى أن القيود المفروضة على بعض المسارات الجوية شمالاً لم تؤثر بشكل جوهري في عمليات مطار دبي، إذ تعتمد شركات الطيران على مسارات بديلة عبر الأجواء السعودية والطرق الجنوبية، وهو ما أتاح استمرار الرحلات بانتظام مع الحفاظ على مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية. وأضاف أن هذه المسارات ستظل مستخدمة إلى حين إعادة فتح الممرات الجوية عبر إيران والعراق بشكل كامل، مؤكداً أن الخيارات الحالية كافية لضمان استقرار العمليات.

6 ملايين مسافر

وكشف غريفيث أن مطاري دبي الدولي وآل مكتوم تعاملا مع أكثر من 6 ملايين مسافر منذ اندلاع الأزمة الإقليمية، إلى جانب تنفيذ أكثر من 32 ألف حركة طيران ومناولة أكثر من 213 ألف طن من الشحنات، ما يعكس قدرة المنظومة التشغيلية على المحافظة على انسيابية حركة السفر والتجارة حتى في ظل الظروف الاستثنائية.

عودة الناقلات الأجنبية

وفيما يتعلق بشركات الطيران الدولية، أوضح الرئيس التنفيذي لمطارات دبي أن نحو 50 شركة طيران تعمل حالياً في المطار، أي ما يقارب نصف العدد المعتاد، إلا أن الطاقة التشغيلية الإضافية التي وفرتها طيران الإمارات أسهمت في تعويض جزء كبير من هذا النقص.

وأضاف أن معظم شركات الطيران الأجنبية بدأت العودة تدريجياً، بينما يرتبط تأخر بعض الناقلات الأوروبية الكبرى، مثل الخطوط الجوية البريطانية وإير فرانس، بقرارات حكوماتها ومتطلبات التأمين على الرحلات إلى المنطقة، وليس بأي تحديات تشغيلية داخل مطار دبي.

مركز عالمي

وتعكس تصريحات غريفيث قدرة دبي على الحفاظ على مكانتها كأحد أهم مراكز الطيران العالمية، مستفيدة من مرونة شبكتها الجوية، وكفاءة بنيتها التحتية، والتنسيق المستمر مع الجهات التنظيمية وشركات الطيران، بما يضمن استمرار الربط بين الشرق والغرب حتى في أصعب الظروف. كما تؤكد استمرار الطلب القوي على السفر عبر دبي، مع توقعات باستعادة كامل الطاقة التشغيلية فور عودة الأوضاع الإقليمية إلى الاستقرار.