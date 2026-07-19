مجموعة «لولو»: أداء التجارة في النصف الأول يعكس رؤية اقتصادية تقدمية للإمارات

أكد يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «لولو»، أن الأداء القياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة في التجارة غير النفطية يعد دليلاً قاطعاً على متانة منظومة التجارة الرائدة في الدولة، ورؤيتها الاقتصادية التقدمية، والتزامها بالتنافسية العالمية. ويعكس هذا الإنجاز المتميز ثقة مجتمع الأعمال الدولي ونجاح السياسات التي تُسهم في تهيئة بيئة مواتية لنمو وازدهار الشركات.

وقال في تعليق له على أداء تجارة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري: نتقدم بخالص الامتنان والتقدير للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المتواصل لقطاع الأعمال، ورؤيتها المستقبلية، وتفانيها في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.