11.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي هذا الأسبوع 11.1 مليار درهم نتجت عن 4370 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 3201 مبايعة بقيمة 6.6 مليارات درهم، و1005 صفقات رهون عقارية بقيمة 3.7 مليارات درهم، كما سُجل 164 معاملة هبة بقيمة 678 مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 169 مبايعة لأراضٍ، و2868 مبايعة لوحدات سكنية و164 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 290 رهناً لأراضٍ، و587 رهناً لوحدات سكنية، و128 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 2.8 مليار درهم نتجت عن 838 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 3.8 مليارات درهم نتجت عن 2363 صفقة.

وحلت منطقة مدينة المطار في المركز الأول من حيث قيمة المبيعات بـ814 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بـ378 مليون درهم، وثالثاً منطقة جميرا الثانية بـ336 مليون درهم، ورابعاً منطقة نخلة جميرا بـ281 مليون درهم، وخامساً منطقة الثنية الخامسة بـ266 مليون درهم.

وشهد السوق صفقة رهن لقطعة أرض تجارية بقيمة 325 مليون درهم في منطقة ند الحمر، كما رهنت فيلا في نخلة جميرا ضمن مشروع «إيمو» بقيمة 69 مليون درهم، إلى جانب صفقة بيع لشقة سكنية على المخطط في منطقة جميرا الثانية ضمن مشروع «ذا رينغز» بقيمة 65 مليون درهم.