«لينكيد إن» لـ« البيان »: التوظيف في الإمارات يفوق ما قبل كورونا

الدولة لا تزال تتمتع بقدرة على استقطاب الوظائف المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والعمل المرن

أكد تقرير صادر عن «لينكيد إن»، أكبر شبكة توظيف عالمية، أن دولة الإمارات واصلت تسجيل مؤشرات إيجابية في سوق العمل، رغم تباطؤ وتيرة التوظيف على مستوى المنطقة، لتبقى الدولة الوحيدة بين جميع الأسواق -التي شملها التقرير- والتي لا يزال معدل التوظيف فيها أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأوضح تقرير (Economic Insights)، الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، أن معدل التوظيف في الإمارات خلال مايو 2026 ظل أعلى بنسبة 3.3% مقارنة بما كان عليه في مايو 2019، في حين بقيت جميع الدول الأخرى المشمولة في التقرير دون مستويات ما قبل الجائحة، بما يعكس استمرار قوة سوق العمل الإماراتي مقارنة بالأسواق العالمية.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات سجلت أعلى نمو سنوي في إعلانات الوظائف عن بُعد بين جميع الدول التي شملتها الدراسة، إذ ارتفعت بنسبة 23.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل نمو محدود في المملكة المتحدة بنسبة 1% وإيطاليا بنسبة 1.6%، بينما انخفضت الإعلانات الخاصة بالوظائف عن بُعد في السويد بنسبة 19.6%، وفرنسا بنسبة 18%، وإيرلندا بنسبة 11.1%، كما تصدرت الإمارات أيضاً نمو الطلب على الوظائف عن بُعد، بعدما ارتفعت طلبات التقديم عليها بنسبة 14.2% على أساس سنوي، لتكون الدولة الوحيدة التي سجلت نمواً في هذا المؤشر، في وقت شهدت فيه معظم الأسواق الأخرى تراجعاً، من بينها هولندا بنسبة 26.1%، والسويد بنسبة 23.7%، وإيرلندا بنسبة 22.6%، وألمانيا بنسبة 19.4%، والمملكة المتحدة بنسبة 11.1%.

ولفت التقرير إلى أن الوظائف عن بُعد شكلت 5.8% من إجمالي إعلانات الوظائف في الإمارات خلال مايو، فيما استحوذت طلبات التقديم على الوظائف عن بُعد على 6.6% من إجمالي طلبات التوظيف، بما يعكس استمرار اهتمام الباحثين عن العمل بهذا النمط من الوظائف.

وفي المقابل أظهر التقرير أن الوظائف الهجينة (Hybrid) واصلت التراجع في مختلف الأسواق، بما فيها الإمارات، إلا أن الانخفاض في الدولة بلغ 10.9 على أساس سنوي، وهو أقل من التراجعات المسجلة في أسواق مثل السويد (24.2%) وإيطاليا (17%) وألمانيا (16%).

ويأتي أداء الإمارات في وقت أشار فيه التقرير إلى استمرار الضغوط على أسواق العمل في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، حيث انخفض معدل التوظيف في المنطقة بنحو 16.9% على أساس سنوي، بينما سجلت معظم الاقتصادات تراجعاً عن مستويات ما قبل الجائحة.

ورغم التحديات العالمية تؤكد نتائج التقرير أن الإمارات لا تزال تتمتع بقدرة على استقطاب الوظائف المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والعمل المرن، وهو ما يعزز مكانتها واحدة من أكثر أسواق العمل تطوراً وتنافسية في المنطقة.