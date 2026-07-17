«لينكيد إن» لـ« البيان »: التوظيف في الإمارات يفوق ما قبل كورونا

الدولة لا تزال تتمتع بقدرة على استقطاب الوظائف المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والعمل المرن
وأوضح تقرير (Economic Insights)، الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، أن معدل التوظيف في الإمارات خلال مايو 2026 ظل أعلى بنسبة 3.3% مقارنة بما كان عليه في مايو 2019، في حين بقيت جميع الدول الأخرى المشمولة في التقرير دون مستويات ما قبل الجائحة، بما يعكس استمرار قوة سوق العمل الإماراتي مقارنة بالأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات سجلت أعلى نمو سنوي في إعلانات الوظائف عن بُعد بين جميع الدول التي شملتها الدراسة، إذ ارتفعت بنسبة 23.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل نمو محدود في المملكة المتحدة بنسبة 1% وإيطاليا بنسبة 1.6%، بينما انخفضت الإعلانات الخاصة بالوظائف عن بُعد في السويد بنسبة 19.6%، وفرنسا بنسبة 18%، وإيرلندا بنسبة 11.1%، كما تصدرت الإمارات أيضاً نمو الطلب على الوظائف عن بُعد، بعدما ارتفعت طلبات التقديم عليها بنسبة 14.2% على أساس سنوي، لتكون الدولة الوحيدة التي سجلت نمواً في هذا المؤشر، في وقت شهدت فيه معظم الأسواق الأخرى تراجعاً، من بينها هولندا بنسبة 26.1%، والسويد بنسبة 23.7%، وإيرلندا بنسبة 22.6%، وألمانيا بنسبة 19.4%، والمملكة المتحدة بنسبة 11.1%.
وفي المقابل أظهر التقرير أن الوظائف الهجينة (Hybrid) واصلت التراجع في مختلف الأسواق، بما فيها الإمارات، إلا أن الانخفاض في الدولة بلغ 10.9 على أساس سنوي، وهو أقل من التراجعات المسجلة في أسواق مثل السويد (24.2%) وإيطاليا (17%) وألمانيا (16%).