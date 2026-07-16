تراجع المؤشرات اليابانية بضغط نزول أسهم شركات الرقائق الإلكترونية

تراجعت المؤشرات اليابانية في تداولات الخميس بضغط نزول أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، وأغلق المؤشر نيكاي على انخفاض ​بنسبة تقارب 3%، في ظل موجة بيع لأسهم شركات الرقائق الإلكترونية وتصاعد ​الصراع في الشرق الأوسط الذي أثر سلباً على المخاطرة، مما طغى على الأرباح القياسية والتوقعات المتميزة التي أعلنت عنها شركة تي.إس.إم.سي التايوانية لأشباه الموصلات. وهبط المؤشر نيكاي 2.8 % إلى 66835.54 نقطة. بعد أن تراجع بنسبة وصلت إلى 3.3 % في وقت سابق، في حين انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.5 % إلى 4028.79 نقطة. وجاء اتجاه السوق سلبياً، إذ انخفض 139 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل ارتفاع 85 سهماً وبقاء سهم واحد دون تغير.

وقال ‌هيروكي تاكي، المحلل في شركة ريسونا هولدنجز «كان هناك في الآونة الأخيرة تباين ملحوظ بين أسهم شركات أشباه الموصلات والسوق الأوسع نطاقاً، واليوم ليس استثناء، ‌إذ تشهد أسهم شركات التكنولوجيا المتطورة تصحيحاً». وسجلت تي.إس.إم.سي التايوانية ‌أرباحاً صافية قياسية في الربع الثاني قفزت بنسبة 77 % وتجاوزت توقعات ‌السوق، إذ أدى الطلب ‌العالمي المتزايد على معالجات الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز الأرباح. كما رفعت الشركة، التي تعد أكبر منتج ​في العالم لرقائق ‌الذكاء الاصطناعي المتطورة، توقعاتها ​لنمو الإيرادات السنوية بالدولار إلى ما يزيد ⁠قليلاً على 40 % مقابل أكثر من 30 % سابقاً. وأعلنت أن الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة سيكون أعلى بكثير مما كان عليه ​في ⁠السنوات الثلاث السابقة. ومع ⁠ذلك، ظل المستثمرون حذرين. وكانت شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي، إذ هوت أسهمها 15 %. وانخفض سهم مجموعة سوفت ⁠بنك، وهي تكتل للاستثمار في قطاع التكنولوجيا، 6.3 %، في حين تراجع سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 5.9 %.

كما تعرضت المعنويات على النطاق الأوسع لضغوط بسبب الصراع في الشرق الأوسط بعد أن شنت الولايات المتحدة الأربعاء موجتين من الهجمات على الدفاعات ‌الساحلية ومواقع الصواريخ الإيرانية، وردت إيران باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في الدول المجاورة.

وانخفضت أسعار ​النفط مع تقييم المتعاملين للمخاطر الناجمة عن تجدد الاشتباكات.. وفي الوقت نفسه، قفزت أسهم شركة نيتشيري بنسبة وصلت إلى 7.7 % بعد أن أعلنت الشركة المتخصصة في الأغذية المجمدة أنها ستستأنف شحنات الأغذية المجمدة وعمليات ​المستودعات المبردة التي توقفت ‌بسبب هجمات إلكترونية.