اقتصادية رأس الخيمة تنظم 81 فعالية في النصف الأول

واصلت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تعزيز حضورها المجتمعي وتوسيع نطاق تواصلها مع مختلف فئات المجتمع وشركائها، من خلال تنظيم 81 فعالية متنوعة خلال النصف الأول من العام الجاري، في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ الشراكات المؤسسية، وتعزيز جودة الخدمات، ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.

وسجلت الدائرة نسبة رضا مجتمعي بلغت 99% وفق نتائج قياس رضا المشاركين، في مؤشر يعكس نجاح الفعاليات والبرامج التي نفذتها في تلبية تطلعات المستفيدين، وتعزيز مستويات التفاعل المجتمعي، وترسيخ الهوية المؤسسية للدائرة، إلى جانب الارتقاء بتجربة المتعاملين.

وتوزعت الفعاليات على مجموعة من المبادرات والأنشطة التي استهدفت شرائح متنوعة من المجتمع، حيث نظمت الدائرة 24 فعالية داخلية موجهة للموظفين والمتعاملين، ركزت على رفع مستوى الوعي المؤسسي، وتعزيز ثقافة العمل الإيجابية، وتطوير تجربة المتعاملين، محققة نسبة رضا بلغت 99%.

وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي، نفذت الدائرة 17 فعالية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، استهدفت توسيع مجالات الشراكة، وتبادل الخبرات، وإطلاق مبادرات مشتركة تدعم تنافسية بيئة الأعمال وتسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة، فيما بلغت نسبة رضا المشاركين عن هذه الفعاليات 92%.

وأكدت الدائرة أن النتائج المحققة تعكس نجاح نهجها في تبني أفضل الممارسات في تخطيط وتنفيذ الفعاليات، والحرص على تقديم برامج ومبادرات نوعية تستجيب لاحتياجات المجتمع وقطاع الأعمال، بما يعزز ثقة المتعاملين والشركاء، ويرسخ ثقافة المشاركة المجتمعية، ويدعم توجهات حكومة رأس الخيمة نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والشراكة الفاعلة.

وأوضحت أنها ماضية في تنفيذ المزيد من الفعاليات والمبادرات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قنوات التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، ودعم بيئة الأعمال، والارتقاء بجودة الحياة في الإمارة، بما يواكب مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية رأس الخيمة المستقبلية.

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