«جيه جيه جيه» ينضم إلى صناديق التحوط في دبي

قرر «جيه جيه جيه كابيتال مانجمنت»، وهي صندوق تحوط أسسه متداولون سابقون في «مور كابيتال مانجمنت» التوسع إلى دبي، لينضم إلى مجموعة صناديق مماثلة أنشأت مكاتب في الشرق الأوسط، بحسب بلومبرج.

وقال أشخاص مطلعون إن «جيه جيه جيه» بقيادة جويري جاكوبس، حصل مؤخراً على إذن للعمل في المدينة، وطلبوا عدم كشف هويتهم لمناقشة معلومات خاصة. وتم تسجيل المدير المالي داريوس بيريندجي والشريك لوكا نورتون كمديرين للوحدة، وفقاً لسجلات من مركز دبي المالي العالمي.

ويتخذ «جيه جيه جيه»من لندن مقراً له هو أحدث صندوق تحوط ينجذب إلى رؤوس الأموال الضخمة، وضريبة الدخل الشخصي الصفرية، والأمان، والمنطقة الزمنية المواتية.

وتستضيف دبي الآن مكاتب محلية لأكثر من 60 شركة من هذا القبيل، منها نحو 40 شركة، بما في ذلك عمالقة الصناعة Millennium Management و Schonfeld Strategic Advisors – تفتخر بأصول تزيد على مليار دولار. كما توظف صناديق التحوط الآن أكثر من 1000 شخص في دبي.

وأسس جاكوبس «جيه جيه جيه كابيتال مانجمنت» العام الماضي مع زملائه روشان باتيل ونورتون وهارون سانا. وتبدأ المجموعة المختصة في التضخم وتداول الدخل الثابت ممارسة عملها بأكثر من 3 مليارات دولار.