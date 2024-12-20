«فيون» تنتقل إلى مركز دبي المالي العالمي رسمياً

أنهت شركة «فيون»، المدرجة في بورصة ناسداك بنيويورك، إجراءات نقل مقر مجموعتها من أمستردام إلى دبي بشكل رسمي. وكانت «فيون» قد حصلت على الموافقات المطلوبة لعملية النقل، وقامت بالفعل بنقل مقرها الرئيس وأنشطتها إلى مركز دبي المالي العالمي.

وتعد «فيون» إحدى أكبر شركات الاتصالات والخدمات الرقمية متعددة الجنسيات، ويقع مقرها الرئيسي في أمستردام، وتعمل في ستة أسواق في أوروبا وآسيا. وتوفر الشركة خدمات رقمية، وخدمات اتصال لنحو 160 مليون عميل، وتعمل في 6 دول، تضم أكثر من 7 % من سكان العالم.

وقال كآن تيرزيوغلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «فيون»:

لقد اتخذنا على مدار الأشهر القليلة الماضية عدداً من الخطوات، التي تسهل الحوكمة، وتعزز توافقنا الاستراتيجي مع أسواقنا الرئيسية. ومع توحيد تداولاتنا في بورصة ناسداك في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، واستكمال نقل مقر المجموعة إلى دبي، أصبحنا في وضع جيد لنمثل فرصة فريدة للمستثمرين العالميين المهتمين بفرصة النمو في الأسواق الناشئة.

وأعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة عن تطلعه للاستفادة من الفرص، التي ينطوي عليها انتقال المجموعة إلى دبي، بما في ذلك الوصول إلى المواهب العالمية، وتعزيز الرؤية مع المستثمرين الخليجيين.